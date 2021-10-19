婦被誆陰界房市熱想轉賣塔位 警當場打給詐團擋財路

在銀行行員與員警聯手力阻下，讓陳姓婦人免於遭詐。（圖：民眾提供）

2021/10/19 20:34

〔記者王俊忠／台南報導〕警察出馬擋掉詐騙集團財路！台南市一分局警方近日獲報1名婦人到銀行臨櫃匯款、後改口要領現金，疑遭詐騙。警方關懷詢問時，婦人稱之前曾花40萬元買3個靈骨塔位，最近有不明業者來電說有買家願高價收購塔位、但要婦人再付48萬元買骨灰罐。警方當場打電話給該業者查證，業者接到警方來電、也改口說客戶不買了，即掛斷電話。

南市東區某銀行行員於18日下午向市警一分局報稱，有位陳姓婦人欲臨櫃匯款，行員察覺疑似詐騙、善意提醒陳婦，陳婦即改口要領取現金，行員隨即通報警方查處。

南市警一分局東門派出所警員王祐謙、倪鼎民到場瞭解，陳婦說法反覆不一，一下子說要匯款，接著改變心意要領款48萬元。員警細心詢問，得知原來陳婦多年前花費40萬元買3個靈骨塔位，日前接到不明業者來電稱有買家願意高價收購該3個塔位，但陳女須再付48萬元買骨灰罐，才能促成該筆交易。

警方當場致電業者查證，但業者對方接到警方來電後，改口說客戶反悔不買了，隨即掛斷電話。

員警當場判斷對方是詐騙份子、並告知陳婦此為靈骨塔詐騙慣用的手法，請陳婦不可輕信對方話術，以免遭詐。陳婦也感謝行員與警察用心，讓她免於損失48萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

協助陳姓婦人免於遭詐財的南市一分局警員王祐謙（右）、警員倪鼎民（左）。（圖：警方提供）

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