連袂談防疫！賴明詔強調防疫等於國防 陳建仁：第3劑疫苗未必人人打

前副總統陳建仁（第1排左6）與「冠狀病毒之父」中央研究院院士賴明詔（第1排左5），應國立成功大學之邀，以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為題進行演講。 （圖由成功大學提供）

2021/10/19 20:03

〔記者劉婉君／台南報導〕前副總統陳建仁與「冠狀病毒之父」中央研究院院士賴明詔今天（19日）下午應國立成功大學之邀，以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為題進行演講；賴明詔表示，防疫的研究等於國防的研究，希望研究的結果永遠不要用到，但平時就要做好準備。

針對民眾提問，台灣的第2劑疫苗或第3劑疫苗接種普及率要多高，才適宜採取「與病毒共存」的政策？陳建仁表示，北歐5個國家及以色列、英國、新加坡等國，都在打到7成至8成左右就開放邊境，理由就是大部分的人都打了2劑疫苗後，致死率從原來的2%降到了甚至萬分之5，實際上已不是那麼嚴重的疾病，且未來還有口服抗病毒藥物，不必要全民接種第3劑疫苗。

陳建仁說，全世界很多學者專家認為，應把第3劑保留給高風險的人，把剩下的疫苗留給普及率很差的國家、中低收入的國家，讓他們可以更早打預防針才是好的對策，他個人覺得一般的國家達到70%-75%第2劑就覺得可以了。

陳建仁今天在成大「醫學領域大師講座」上，分享「COVID-19防疫與經濟振興：台灣成功模式」，提到政府在「審慎以對、迅速應變、超前部屬、透明公開、全民團結」等原則下，加強宣導，充分運用科技資源防範疫情擴散，並透過實質的振興措施，支撐台灣人民與受衝擊的產業。

前成大校長暨中央研究院院士賴明詔分享「克服新冠病毒的希望與挑戰」，他表示，現階段透過疫苗可以減少個人與群體之間的傳播、減少重症、減少死亡率，但病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化，繼續不斷發生，因此，人類要學會和病毒競爭又共存。

會中還有民眾提問，台灣擁有非常完善的健保制度與資料庫，是否應串連疫苗的資訊，提供醫界與學術界分析，以促進對不良反應的了解。陳建仁則表示認同，可向政府建議將2種資料與感染資料庫連結，在去識別化後，透過大數據分析進行相關研究，將是很重要的研究資料庫。

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