廢蚵架也能變「黑金」 台南龍崎農會窯燒製成海竹炭

龍崎區農會將廢棄蚵架燒製成海竹炭，推出系列產品。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/19 18:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府協助養殖業者回收廢棄蚵架，每年平均數量將近5000公頃，處理壓力大，位於山區的龍崎農會取材燒製為海竹炭，開發具市場價值的系列商品，推動「黑金」產業，成功落實循環經濟，協助解決環保問題。

市政府農業局漁港及近海管理所長周瓈朝指出，每年協助安南區、安平區與南區等地的業者，回收外海的廢棄蚵架，總量超過9000棚，換算後，有近5000公噸之多。

周瓈朝提到，目前回收的蚵架已不再送進焚化爐，都委外處理，製成燃料、肥料，去年開始與龍崎區農會合作推動海竹炭，讓廢棄物可以再生利用，達到循環經濟。

龍崎是台南人口最少的行政區，位處偏遠，但贏得「采竹之鄉」的美譽，除了竹筍、竹編之外，農會打造土窯，燒製竹炭，14年來，開發的系列商品超過60項，黑金產業推動有成，遠近馳名。

只是之前的原料多就地取材，去年龍崎農會與台南市政府合作，協助處理回收的廢棄蚵架，一樣採窯燒製程，繼「山竹炭」後，又成功開發出海竹炭。

龍崎農會推廣部主任董啟聖表示，目前燒製、開發的產品，包含竹醋液，以及除臭、吸濕等功能的竹炭粒，還有細粉狀的土壤改良資材，協助解決廢棄蚵架焚化處理可能帶來的環保問題。

董啟聖說，研究發現，一般竹炭與海竹炭的燒製過程差不多，效果也類似，卻能成功讓廢棄蚵架變身有市場商機的產品，現階段1年協助處理量達60公噸。

董啟聖強調，擬向農委會提報計畫，爭取經費，建置機械窯，提升產能，每年燒製的海竹炭將有10倍之多，一舉達到600公噸，擴大消化市政府的回收量。

龍崎區農會將廢棄蚵架燒製成海竹炭，推出系列產品。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會將廢棄蚵架燒製成海竹炭，推出系列產品。（記者吳俊鋒攝）

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