台南市中心危老大樓 議員爆投資客欲插旗「拉皮」營運

1985年興建的「來亞大樓」內部早已殘破不堪，也凸顯出老舊建築的消防及公安等疑慮。（圖由洪玉鳳提供）

2021/10/19 19:04

〔記者王姝琇／台南報導〕高雄城中城大樓火警釀重大傷亡，也引發各地方針對危老建築的公安、消防及都更等議題進行討論。市議員洪玉鳳今天總質詢時指出，現僅雙北市設有都更處，期盼台南市儘快跟上腳步；並爆料市中心舊危大樓「來亞大樓」已有外來投資客欲插旗，並計畫拉皮改為日租或民宿營業，籲市府應深入了解！

洪玉鳳表示，台南曾發生過帝王飯店縱火案慘奪26條人命，及北門護理之家大火導致13人死亡，更應引以為戒；但在全台瘋都更之際，竟還傳出有外來投資客欲插旗市中心危老建築，拉皮改做日租或民宿營業。

建於1985年的「來亞大樓」，基地253坪、共9層樓高，位於府前路二段市中心精華地段，土地為仁愛之家所有，曾向市府申請辦理都更，但因產權複雜、整合不易，最終告吹。

洪玉鳳指出，多年前「來亞大樓」曾發生嚴重外牆剝落，內部則早已殘破不堪，但至今仍有僅存幾位住戶，「是否符合中央所說，使用複雜建築物優先推動都更的條件？」她進一步說，因位在精華地段，也傳出有外來投資客欲插旗，計畫拉皮整理後做日租套房或民宿營業，洪詢問市府：「它安全嗎？」，消防局則表示，將派員前往了解狀況。

都發局回應表示，老舊建築物除全體所有權人同意下，即可依建築法申請拆除重建外，市府另推動危老重建政策，提供民眾確認建築物結構具危險，並經所有權人全體同意條件下，給予容獎、減稅等優惠，鼓勵加速重建。

另針對產權複雜的建築物，則提供自主更新模式，在社區達成一定同意比即可循都市更新程序，進行整建維護或重建，改善建築物結構與居家安全。台南迄今核定之危老重建案達163案，並成立自主更新與危老重建輔導團，輔導民眾依需求採適合途徑重建或整修。

南市議員今天在市政總質詢時，針對台南市中心的來亞大樓的安全性提出疑慮。（資料照）

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