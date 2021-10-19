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    巴掌大浪貓抓紮枉死 南市議員批早期絕育成變相撲殺

    議員洪玉鳳關心流浪動物早期絕育不當導致多件浪孩枉死事件，凸顯原是保護者卻變身成為加害者，呼籲台南市動保處應重視。 （記者王姝琇攝）

    議員洪玉鳳關心流浪動物早期絕育不當導致多件浪孩枉死事件，凸顯原是保護者卻變身成為加害者，呼籲台南市動保處應重視。 （記者王姝琇攝）

    2021/10/19 16:18

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市議會今天進行市政總質詢，議員洪玉鳳關心流浪動物早期絕育事後照顧不完善，是否變成變相撲殺之疑慮。市長黃偉哲表示，台南市會盡量不讓早期絕育成為變相撲殺，絕育手術後進行妥善照顧再放回，降低死亡率，避免原是出於好意，卻因方式不對而害了牠們。

    洪玉鳳秀出體重僅515公克幼貓節育後枉死的照片，她表示，台南市編列流浪犬貓結紮經費每年有6、700萬，加上中央補助300萬元，總經費達千萬元，但動保團體進行捕捉結紮是「按件計酬」，且是自行尋找動物醫院配合，「遇到不肖業者，難保不會為了錢而殘害無辜生命；無論年紀多小或懷孕都結紮，加上沒有完善配套就回放野外，最終導致死亡。」

    洪玉鳳說，政府推行早期節育卻未有完善配套，對於浪孩結紮的月齡標準也沒有訂定規範，日前台南就曾發生過某動保團體抓紮3隻巴掌大幼貓，回放後2隻死亡、1隻奄奄一息；另也有市民反映領養300公克幼貓，適齡時帶去結紮才發現早在領養時已經紮完，在飼養的幾個月中也因此抵抗力低而時常生病。

    洪玉鳳表示，在台灣15歲孩童每年以4％的比例遞減，飼養犬貓的家庭卻以6％遞增，目前台南市還以家犬85多萬隻、家貓61多萬隻，躍升全國飼養犬貓第2名，顯示台南市是個有愛心的城市，但抓紮小浪孩事件，卻讓外界質疑台南市的友善城市是否喊假的呢？

    動保處回應，流浪犬貓最佳的絕育時期應在6個月性成熟前，太晚絕育可能無法再捕捉到該流浪犬貓，目前南市TNVR計畫已有術後不得有肚破腸流的管考制度，違反者將停止補助1年。

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