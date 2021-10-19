移工拿幾根水管濫捕黃鱔 保育人士憂生態遭破壞

台南永康大排周邊近年生態環境提升改善，卻吸引外籍移工前往濫捕野生黃鱔，附近居民擔憂環境生態因而遭破壞。（讀者提供）

2021/10/19 14:56

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康大排周邊生態環境近年來保育有成，但近期卻有居民發現竟有外籍移工把大排當成「自家冰箱」，利用簡單的水管濫捕野生黃鱔，保育人士嚴舜茹說，永康大排開始有些保育鳥禽現正築巢，若生態環境遭破壞就太可惜，希望相關單位可多加重視。

嚴舜茹表示，永康水資源回收中心生態資源豐富，是社區居民多年來共同努力的成果，但這幾天有居民反映，大排豐富的生態環境竟成為外籍移工「免費的冰箱」，且移工不只一次被發現捕抓野生黃鱔，日前在長樂步橋運動時，就現場直擊移工提著「漁獲」準備騎走。

她說，2名移工騎著電動自行車，載著兩大袋塑膠水管，徒步走到附近私人水池、野溪置放水管，沒多久就捕獲一袋約6隻野生黃鱔，目視每隻黃鱔大小都有成年女性的手臂粗，就怕濫捕會破壞居民用心維護的生態環境，也怕保育鳥禽會變成移工下一個目標。

嚴舜茹提到，永康水資源回收中心附近生態非常豐富，近期田野調查時驚見二級保育鳥禽黑翅鳶現蹤，甚至在鹽水溪堤岸發現黑翅鳶築巢繁殖，若附近大排的生態遭破壞，導致保育鳥禽離巢，真的相當可惜，如今居民已發現問題，希望相關單位可加強巡查、共同保護。

對此，南市水利局表示，長樂步橋上游處已設置「水深危險，禁止戲水」之警告標示，後續會再持續檢視沿線是否需再增設相關警示，並加強巡檢，以維民眾安全。

外籍移工捕獲不少黃鱔，且黃鱔直徑相當粗壯。（讀者提供）

保育人士在永康大排附近發現二級保育的黑翅鳶，希望各單位可多加重視周邊生態，避免讓保育鳥禽離去。（讀者提供）

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