台南楊逵文學館16週年慶 沒有路跑改推體驗活動

楊逵文學紀念館慶於本月23日登場， 結合社造成果與體驗活動。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/19 14:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化楊逵文學紀念館16週年慶將於本月23日登場，以往都會舉辦路跑，彰顯這位知名作家暨社會運動者「壓不扁的玫瑰」之堅毅精神，這次受疫情影響而取消，但區公所改推系列的體驗活動，包含兒童戲劇、地方采風與實境遊戲等節目，一樣是精彩呈現。

區公所今天為本週六登場的楊逵館慶舉辦宣傳活動，熱鬧造勢，23日將邀請新化知名的「扶桑花舞蹈團」與「蘆葦曼陀鈴樂團」等聯合獻藝，還有在地歌手林泓辰的演唱，炒熱氣氛。

新化區長吳金喜指出，這屆的楊逵館慶，結合了大目降社造計畫的成果發表，並規劃系列體驗節目的藝文推廣季，讓活動熱度可以持續至年底，藉此促進地方觀光。

吳金喜說，該處是大目降園區內最早成立的文化館舍，迄今已16年，一路走來感謝各單位、社團的全力支持，還有志工們的熱情投入，一起推廣楊逵的經典作品，以及人道關懷的精神，讓地方持續向上提升。

吳金喜提到，這次的社造成果展，以宜居城市為發展願景，鼓勵居民投入自己的力量，運用文化、教育、美學等提升家園的生活質感。

發表的內容，包含西拉雅文化山城社區合作社的口埤古謠傳唱、新化社區營造協會的傳統工藝，以及礁坑社區的綠鑽石橄欖產業等，多元豐富。

當天除了舞台區的表演之外，還安排親子藝術科學DIY，長榮大學、新化區農會、街役場古蹟餐廳等團隊也將進駐設攤，共襄盛舉，現場並有拍照打卡贈送精美小禮物的活動，與民眾同樂。

吳金喜指出，後續的藝文推廣季，有11月20、27日的「小勇士大冒險」的兒童戲劇，並結合闖關，從中深度認識新化；12月份由「壓不扁的玫瑰」活動登場，運用楊逵的文學、故事，以及導覽等設計實境遊戲，寓教於樂。

至於11月起到年底，則有「Walk in 新化！一起散步吧」的在地達人限量免費預約導覽活動，暢遊大目降文化園區與歷史街區。

楊逵文學紀念館慶於本月23日登場， 結合社造成果與體驗活動。（記者吳俊鋒攝）

楊逵文學紀念館慶於本月23日登場， 結合社造成果與體驗活動。（記者吳俊鋒攝）

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