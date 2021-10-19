鄭成功文物館轉型升級 走入民宿開箱老台南

台南市鄭成功文物館與6間台南特色民宿合作，推出「台南藝宿私藏櫃」微型展示。 （記者劉婉君攝）

2021/10/19 13:15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市鄭成功文物館轉型為台南市歷史博物館，目前正在進行軟硬體升級作業，預計明年底重新開展。館方與6間台南特色民宿合作，今天推出「台南藝宿私藏櫃」微型展示，帶民眾認識台南的特色歷史文化。

鄭成功文物館典藏近5千件文物，5月起因館舍即將啟動整建工程而閉館，館方透過論壇、工作坊、快閃展等活動，持續與民眾互動，今天起攜手「一緒二咖啡」、「艸祭Book inn」、「屎溝墘客廳」、「捉鳳凰百年老宅民宿」、「想起民宿」、「Local樂客背包旅棧」等6間民宿，以城市傳統民俗文化及文物館藏為核心，策劃微型展示，同步展出至12月17日。

「台南藝宿私藏櫃」特展委託國立成功大學歷史系規劃，並由長期研究台南文化的張耘書擔任客座策展人，與國立台灣歷史博物館、天冠銀帽、天冠美學館、定風閣、品來芳餅舖、振香珍餅舖、富樂夢文教、普濟殿前黃家米糕栫、林明堃、莊錦富、吳夏雄等合作，以鄭成功文物館典藏文物為主題、微型展示箱為載具，從金工、糕餅、米糕栫與嫁娶4個主題產業切入，呈現台南常民生活軌跡，開箱台南日常生活。

張耘書表示，一直從事在地的研究與書寫，曾將成果轉化成課程或演講，但以展覽的方式呈現是第1次，展覽期間還將規劃8條導覽路線。

成大歷史系副教授謝仕淵表示，希望透過微型行動展示的方式，讓民宿等場域也能成為微型博物館，說台南這座城市的故事，持續為台南的文化發聲。

文化局指出，藝宿私藏櫃展出的有博物館的藏品、藝師的作品文物，再透過民宿，串聯起與民眾的距離，打破博物館的疆界，以更多元的方式走進民眾的生活。

「台南藝宿私藏櫃」微型展示從金工、糕餅、米糕栫與嫁娶4個主題產業切入，呈現台南常民生活軌跡，開箱台南日常生活。 （記者劉婉君攝）

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