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    台南西市場遭質疑有弊端 市場處：攤商糾紛應自循司法解決

    西市場本體整修完成，預計明年開幕營運。（記者洪瑞琴攝）

    西市場本體整修完成，預計明年開幕營運。（記者洪瑞琴攝）

    2021/10/19 08:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為「全台最美市場」西市場（大菜市）古蹟修復完成，後續將進行外側國華街舊賣廓重建，但是部份攤商爆料指市場處「袒護」特定對象，還浪費300萬公帑建臨時貨櫃市集只為了用1年半。市場處則喊冤說，攤商內部利益糾紛應自循司法途徑解決，「怎能把刀丟給市場處」，然後怪責推說公權力不彰。

    攤商表示，西市場整修前，市府為了安置原攤商與外側賣廓攤鋪，興建「淺草青春新天地」，當時就作清查與分配店鋪，但是外側攤商有部份仍留在原地繼續營業，不想搬進新淺草，因此與市府立切結書，等西市場古蹟本體修好後，國華街外側賣廓重建時，這些攤商須無條件搬進新淺草。

    攤商指出，由於部份業者未搬進來，新淺草有空店鋪，市場處採臨時租約1年1租期，後來改2個月1租期，配合銜接工程進度，留在原地的外側業者可搬進新淺草，以利外側賣廓拆除重建，租期將於10月底到期，其中新淺草有4間臨時店鋪租約也是到期，市場處卻「袒護」特定對象，讓他們繼續承租，甚至私下轉租當 「2房東」，害到4戶國華街舊攤商無法搬進新淺草。

    攤商質疑，其實新淺草原本就有相對應店鋪容納國華街外側攤商，市場處卻又花錢租附近私人空地，另建臨時貨櫃市集，而且僅10攤業者有意願到貨櫃市集，每個貨櫃兩攤，只須5個貨櫃，市場處卻規劃10個貨櫃20攤，外側賣廓工程大約1年半左右，20攤租金頂多180萬元，市場處不行使契約公權力，反而造成4間店鋪卡陷爭議且浪費公帑。

    市場處回應表示，攤鋪「利之所趨」，當初留在原地的4戶舊攤商，如今要返回新淺草，這是自治會與攤商內部紛爭，各說各有理，該處秉持公正曾經多次協調，但是要趕走新淺草4間現租戶有難度，因其租約有效才建議循司法途徑解決。

    市場處表示，新淺草月租金3千至5千元不等，尊重攤商們安置意願，因為新淺草店鋪空間極小，不敷需求，才建臨時貨櫃市集安置，經費約300萬元，預計11月完工。

    市場處強調，西市場古蹟耗資2億元好不容易修護完成，希望結合外廓整體改善景觀，新淺草未來則規劃青創市集，如果攤商爭議未決，公部門可把店鋪全部收回委外經營。

    西市場本體整修完成，預計明年開幕營運。（記者洪瑞琴攝）

    西市場本體整修完成，預計明年開幕營運。（記者洪瑞琴攝）

    淺草青春新天地與西市場外街廓舊攤商（圖左）都在國華街觀光熱區。（記者洪瑞琴攝）

    淺草青春新天地與西市場外街廓舊攤商（圖左）都在國華街觀光熱區。（記者洪瑞琴攝）

    西市場古蹟修復完成，被喻為「全台最美市場」。（記者洪瑞琴攝）

    西市場古蹟修復完成，被喻為「全台最美市場」。（記者洪瑞琴攝）

    攤商表示15年前安置計劃有切結書，外廓要拆遷重建時，無條件搬入淺草新天地。（攤商提供）

    攤商表示15年前安置計劃有切結書，外廓要拆遷重建時，無條件搬入淺草新天地。（攤商提供）

    攤商表示，15年前淺草新天地是為安置西市場與外側賣廓舊攤商的市府公告證明。（攤商提供）

    攤商表示，15年前淺草新天地是為安置西市場與外側賣廓舊攤商的市府公告證明。（攤商提供）

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