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    綠委憂越南牡蠣衝擊台灣牡蠣 漁業署：研議標示產地

    立委林俊憲（中者）關心台灣蚵產業遭進口蚵衝擊，在台南開座談會討論。（圖：林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲（中者）關心台灣蚵產業遭進口蚵衝擊，在台南開座談會討論。（圖：林俊憲服務處提供）

    2021/10/18 21:09

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於低價外國牡蠣進口衝擊國產牡蠣市場，立委林俊憲表示蚵農考量進口牡蠣衝擊，只好減少養殖國產牡蠣，降低損失，為此今日在台南開會討論。漁業署代表說，會就牡蠣產地與食藥署研議標示的方法，讓消費者一目瞭然買的是進口或是國產牡蠣，避免進口牡蠣混充國產貨。

    台南作為台灣第3大牡蠣產地，總產量卻連年下滑，從2017年的4266公噸跌到2020年僅剩2543公噸，佔全國產量的12.74%，而全國年產值也大幅萎縮，5年間減少近10億台幣。

    林俊憲指出，外國牡蠣進口總量逐年增加，因越南牡蠣在品種和外觀上，與本國牡蠣幾乎無從辨別，近3年起越南牡蠣進口量突然增加，至2020年已暴增260倍，占年進口量的90%，嚴重衝擊本國牡蠣產業，今年進口量和去年同期相比，更增加1倍以上，中央與地方應重視這問題，積極輔導蚵農改善養殖技術、提升本國牡蠣產業競爭力，不能放任本國牡蠣產業被進口牡蠣蠶食鯨吞。南市議員王錦德、呂維胤與李啟維也與會表達意見。

    南市區漁會總幹事林鈺昕說，漁會願配合中央建議，協助蚵農進行溯源或成立品牌，但南市目前缺乏處理鮮蚵的空間，需要政府協助設置牡蠣加工場所，世界貿易是無可避免的趨勢，但提升品質或成立品牌，都需要仰賴政府協助。

    漁業署養殖漁業組副組長陳文深表示，將與食藥署研議產地標示的方法，讓消費者可以清楚知道所購買的牡蠣是國產或進口的，避免進口牡蠣在市場混充國產，也將和地方政府、漁會3方合作，協助蚵農提升品質，讓國產牡蠣更具競爭力。

    至於進口牡蠣是否有不法情形？關務署組長劉芳祝指出，將針對進口牡蠣逐批查驗，用最嚴謹的標準為國人把關，並杜絕中國牡蠣混充越南牡蠣偷渡進口。

    立委林俊憲關心台灣蚵產業遭進口蚵衝擊，在台南邀相關單位代表開座談會討論。（圖：林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲關心台灣蚵產業遭進口蚵衝擊，在台南邀相關單位代表開座談會討論。（圖：林俊憲服務處提供）

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