為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    新營國圖南館經費增為28億餘元 獲行政院核定通過

    落腳在台南新營的國家圖書館南部分館之內部示意圖。（南市府提供）

    落腳在台南新營的國家圖書館南部分館之內部示意圖。（南市府提供）

    2021/10/18 19:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕地方殷盼多時的新營國家圖書館南部分館興建工程，台南市文化局長葉澤山今天表示，建設計畫經修正後，全案已於本月13日獲行政院核定了，工程總經費也增為28.43億元，完工期程則修正為2024年完工。

    市議員蔡育輝今天質詢，質疑國家圖書館南部分館何時可以動工，原本2022年要落成，現在新營民眾都在問，到底蓋得成蓋不成？明年底之前會動工嗎？市長黃偉哲回答，「會成」，明年底動工應該很樂觀。文化局長葉澤山也說，「行政院有核定了！」

    文化局說明，行政院已於10月13日核定「國圖南館建設計畫（修正版）」，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」案，已於今年10月15日上網公告，11月11日截止投標，訂於11月12日下午2時開標，工程總預算金額為28.43億元，較原案增加3.44億元。文化局每月均向國家圖書館瞭解該案進度，並配合推動國家圖書館南部分館興建工程。

    另外，市議員李中岑則質疑安南區天馬電台己經擱置了5、6年都沒在動，佔地達30公頃的天馬電台，遷走之後至今都沒動靜，目前到底促參案辦理進度如何？

    文化局表示，目前正擬定招商文件並將由甄審會審核，完成後將辦理公開徵求作業，不限原申請人，符合公開徵求條件者，均可參與，該局也將依前次公開徵求所訂條件作為招商資格的基準，以確保未來投資進駐竹品質，帶動地方發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    天馬電台開發案地方有異議 南市府：確保開發勿以鄰為壑
    2021/09/06 19:38

    天馬電台開發案地方有異議 南市府：確保開發勿以鄰為壑
    台南天馬電台開發案 地方有異議：要求擴大滯洪量
    2021/09/06 12:00

    台南天馬電台開發案 地方有異議：要求擴大滯洪量

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    國家圖書館南部分館基地空拍圖曝光 大台南建設新亮點
    2021/05/11 10:55

    國家圖書館南部分館基地空拍圖曝光 大台南建設新亮點
    新營大利多 國圖南部分館計劃斥資43億元
    2017/05/31 21:48

    新營大利多 國圖南部分館計劃斥資43億元
    國圖南部分館落腳新營 林全：不超過4年完成
    2017/02/14 17:19

    國圖南部分館落腳新營 林全：不超過4年完成
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播