新營國圖南館經費增為28億餘元 獲行政院核定通過

落腳在台南新營的國家圖書館南部分館之內部示意圖。（南市府提供）

2021/10/18 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕地方殷盼多時的新營國家圖書館南部分館興建工程，台南市文化局長葉澤山今天表示，建設計畫經修正後，全案已於本月13日獲行政院核定了，工程總經費也增為28.43億元，完工期程則修正為2024年完工。

市議員蔡育輝今天質詢，質疑國家圖書館南部分館何時可以動工，原本2022年要落成，現在新營民眾都在問，到底蓋得成蓋不成？明年底之前會動工嗎？市長黃偉哲回答，「會成」，明年底動工應該很樂觀。文化局長葉澤山也說，「行政院有核定了！」

文化局說明，行政院已於10月13日核定「國圖南館建設計畫（修正版）」，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」案，已於今年10月15日上網公告，11月11日截止投標，訂於11月12日下午2時開標，工程總預算金額為28.43億元，較原案增加3.44億元。文化局每月均向國家圖書館瞭解該案進度，並配合推動國家圖書館南部分館興建工程。

另外，市議員李中岑則質疑安南區天馬電台己經擱置了5、6年都沒在動，佔地達30公頃的天馬電台，遷走之後至今都沒動靜，目前到底促參案辦理進度如何？

文化局表示，目前正擬定招商文件並將由甄審會審核，完成後將辦理公開徵求作業，不限原申請人，符合公開徵求條件者，均可參與，該局也將依前次公開徵求所訂條件作為招商資格的基準，以確保未來投資進駐竹品質，帶動地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法