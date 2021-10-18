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    成大新一代電動賽車誕生！3秒鐘從0加速到100公里

    成大方程式賽車隊克服疫情的阻礙，完成最新一代賽車。（記者劉婉君攝）

    成大方程式賽車隊克服疫情的阻礙，完成最新一代賽車。（記者劉婉君攝）

    2021/10/18 09:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，連續2年取消，在許多學校暫停打造新車之下，國立成功大學方程式賽車隊克服疫情的阻礙，仍完成2021全新電動賽車，期盼明年可以出國比賽，近日也由隊長吳佳芬帶領試車飆速。

    成大方程式賽車隊從無到有，花費1年時間打造的新一代電動賽車，成本逾200萬元，總工程師黃晨瑋表示，車體重量從第1代賽車的340公斤，大幅降至260公斤，並由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，且加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒，只要3秒鐘，時速就可以從0加速到100公里。

    電力組長曾志仲說，為了在國際競賽中拿下好成績，團隊每年都堅持做出比前1年更好的車，但今年遇到疫情3級警戒，花費的時間比往年多了1.5倍以上，電子材料、IC晶片等受到國際疫情影響缺料，必須每天不停地刷新網站頁面找貨；而隊員在3級警戒期間無法全部聚集在工作室，只能分工在家設計、製作，透過線上會議協調，再分流到現場組裝等，協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。

    成大校長蘇慧貞在新車發表會表示，賽車隊同學身體力行地呈現所有價值，在疫情下努力完成這輛電動賽車，因此為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

    23歲的隊長吳佳芬，近日帶領團隊試車，她表示，從第1代到第3代賽車都曾參與試車，開自己做的車，很有成就感。

    商業組長陳諭嫻去年首次加入，雖然因為疫情無法出國參加比賽，但仍覺得開賽車很酷、很新鮮；組員蘇懌帆則說，女生的體重比男生輕，可以開得比較快。

    成大方程式賽車隊目前約有50名隊員，共有車體、電力、底盤、商業組等各種組別，成員也來自不同系所，互相分工，學長姐也會將經驗傳承給學弟妹。隊員表示，雖然連續2年不能出國比賽有點可惜，但每年在車隊裡學習、成長，一起製作想做的車，也相當有成就感，後續將持續優化賽車，追求更好的數據，期盼明年可以不再受疫情影響，能到日本參加國際賽為國爭光。

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