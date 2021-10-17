台南警方破天九牌賭場！24人配穿編號背心 被糗宛如「魷魚遊戲」

台南警方在安南區一間鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，逮捕莊家與賭客共二十四人。（圖：民眾提供）

2021/10/17 22:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警三分局今天凌晨在安南區興安街1間鐵皮屋內破獲1處天九牌職業賭場，專案員警衝進屋內查緝、大聲喝令屋內人員趴下、不准動，清查包括1名莊家在內共有24名聚賭人士，警方為便於識別、要求24人全穿上印有編號的背心，宛如在玩很糗的「魷魚遊戲」。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，防疫規定雖然逐漸放寬，仍有賭徒心存僥倖。台南市警三分局接獲線報指安南區興安街1間鐵皮屋平日出入份子複雜、並裝有監視器，經多日蒐證確定是處天九牌職業賭場，警方報請檢察官向法院聲請搜索票，並在今天凌晨2點許攻堅。

南市三分局、保安警察大隊員警於今天凌晨攻堅破門時，賭客嚇得四處逃竄，但被員警前後包抄、1個都逃不了！警方清查現場除了場主莊家蘇姓男子，另有23名男女賭客，並起出天九牌賭具、查扣1萬5千餘元賭資。

由於賭場人數眾多，警方為求方便辨識嫌犯身分，24名被告都被要求穿上印有編號的背心，宛如是在參加韓國時下夯劇「魷魚遊戲」。

警方表示，賭場莊家涉嫌聚眾賭博罪；其他賭客將依社維法移請法院裁處。這24名被告涉群聚賭博的行為明確，室內社交距離未達規定的1.5公尺，因此另依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例移請南市衛生局裁罰。

三分局警方強調，警方查緝賭場絕不手軟；而在疫情二級警戒期間，民眾防疫心態仍不可鬆懈，對違反防疫規定行為會嚴加查察。

台南警方在安南區一間鐵皮屋查獲天九牌職業賭場。（圖：民眾提供）

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