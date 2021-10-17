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    南化水庫推動加高 將成國內第7座蓄水量破億噸水庫

    南化水庫完成加高後，預估可再增加923萬立方米的蓄水。（記者吳俊鋒攝）

    南化水庫完成加高後，預估可再增加923萬立方米的蓄水。（記者吳俊鋒攝）

    2021/10/17 20:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕供應民生用水為主的南化水庫，啟用迄今28年，由於淤積嚴重，原容量已經減少了近4成，自來水公司第六區管理處計畫提升溢流堰的高度1.8公尺，可再增加923萬立方米的蓄水，目前該方案送交中央審議，完工後，有效蓄水量將再度重回9位數，成為國內第7座破億立方公尺的水庫。

    水公司六區處將南化水庫的加高計畫，連同第二取水口工程案送至中央審議，一起推動，合計經費約13億元，有效蓄存水資源，並利於供水穩定。

    滿水位時採「自然溢洪」設計的南化水庫，於1993年啟用，原規劃容量近1.5億立方米，滿水位標高180公尺，而壩頂道路標高則是185公尺。

    歷經颱風、豪雨的侵襲，上游嚴重沖刷，導致積砂量遽增，目前有效蓄水僅量剩9098萬立方米，為了延長水庫使用壽命，六區處啟動陸挖、抽泥等作業，全力清淤，也希望藉由加高工程，在汛期時能留住更多的水資源。

    水公司六區處長盧烽銘表示，原本規劃的加高方案之中，還有一舉提升近2倍的3.5公尺選項，但經過專業評估，在考量壩體蓄水的安全性後，擇定1.8公尺的方案。

    盧烽銘說明，南化水庫加高工程並非壩堤的加高，而是溢流堰的加高，相對安全，完成後，有效蓄水量可再度超過9位數，來到1億又21萬立方米，相較於現有的蓄水量，增幅逾1成。

    盧烽銘指出，施作方式是在標高180公尺的馬蹄型溢流堰頂端，闢建橡皮壩，已連同增設第二出水口計畫合併提至中央審議，預定2027年動工。

    盧烽銘提到，加高計畫的施工期約2年，若中央核定與經費到位的速度比原訂時間快，也有可能提前推動，完成後，南化水庫溢洪的滿水位，將提升至181.8公尺。

    南化水庫完成加高後，預估可再增加923萬立方米的蓄水。（記者吳俊鋒攝）

    南化水庫完成加高後，預估可再增加923萬立方米的蓄水。（記者吳俊鋒攝）

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