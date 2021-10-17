台、日鼓藝交流 台南新豐鼓舞運動嘉年華精彩呈現

新豐鼓舞運動嘉年華在歸南北極殿前熱鬧舉行。（市政府提供）

2021/10/17 19:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕體育署「運動i臺灣」城市推展列車今天開抵台南歸仁區，新豐鼓舞運動嘉年華活動熱鬧登場，有太鼓、戰鼓、武術與舞蹈等表演，進行台灣與日本鼓藝特色的交流，精彩呈現，讓爭睹的民眾大呼過癮。

這場「新豐鼓舞運動嘉年華」在歸南北極殿廟埕舉行，市長黃偉哲出席開幕儀式，為表演團隊加油、打氣，也感謝各主辦、協辦單位的合作，讓鄉親們體驗國內、外鼓藝文化的多元樣貌，帶動地方的運動風氣。

這場嘉年華由台南市體育總會、台南市歸仁區體育會聯合主辦，演出內容包含台灣傳統的「醒獅戰鼓」，以及「日本沖繩太鼓」與「太鼓打擊」等3種鼓藝特色，也是難得一見的文化交流。

應邀演出的8組團隊，在太鼓項目上，有中華醫事科大太鼓社、新豐高中太鼓社、六甲國中太鼓隊、崇和國小太鼓隊、育仁幼兒園太鼓隊等，從大學到幼兒園，涵蓋各級學校的大小朋友。

另外，還有芸逸鼓樂表演藝術團與芸逸舞蹈團，以及六甲國中的武術隊等，每個應邀的表演隊伍都精銳盡出，讓爭睹的鄉親們不斷喝采。

現場除了表演之外，主辦單位還安排體驗，參加的民眾，主要能完成3場，就可獲贈小禮物，吸引親子參加，氣氛熱絡。

主辦單位強調，這場活動在於響應體育署實現自發、樂活、愛運動的精神，讓社區民眾為個人健康而培養愛運動的風氣，進而降低醫療資源支出，提升國家競爭力。

歸仁區體育會今天也在仁壽宮舉辦新豐鼓舞羽球展演嘉年華，以球藝切磋為主，搭配土風舞運動與氣功運動，一樣大受歡迎。

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