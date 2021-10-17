亞洲錦蛙入侵太子工業區 附近沒綠地志工納悶怎麼進來的

外來種亞洲錦蛙入侵仁德太子工業區，棲息一處廠房外的花盆內。（圖由阿凱提供）

2021/10/17 15:24

〔記者蔡文居／台南報導〕外來種亞洲錦蛙入侵台灣後，因繁殖力超強，從南部一路已擴散到中部。台南仁德區太子工業區也發現亞洲錦蛙入侵，由於附近都是工廠、水泥地，並沒有綠地或荒地，讓志工納悶牠到底是怎麼進來的。

台南社大環境志工阿凱說，他於15日到仁德太子五街工業區上班，晚間澆花時，意外在廠房外的花盆裡發現一隻亞洲錦蛙，由於亞洲錦蛙為外來種，為避免牠回到野外，危害環境生態，便把牠抓起來，暫時養在觀察箱裡。

阿凱說，他們工廠周遭都是廠房、水泥地，並沒有可供蛙類棲息的綠地或野地，很納悶牠到底是怎麼進來的，懷疑是否從工業區附近的三爺溪排水，順著水溝進來的。

亞洲錦蛙原本分布在東南亞及中國華南地區，台灣最早於1998年在高雄一帶發現，由於繁殖力強，又幾乎沒有天敵，現今族群已從南部一路往北擴散至雲、嘉甚至中部。

台南大學生態系教授張原謀表示，亞洲錦蛙體型約與黑眶蟾蜍相當，蛙鳴像牛叫聲一樣大聲。自1998年在高雄被發現後，極速擴散，現在已經很普遍，由於牠耐污性強，二仁溪支流三爺溪一帶過去也有亞洲錦蛙的記錄，研判有可能是沿著溪流而進入工業區。

根據台江國家公園的介紹，亞洲錦蛙對環境的適應力強，能攀樹也善於掘土，遇敵害時皮膚能分泌含有蟾蜍鹼成分的黏液，獵食者不喜歡捕食，其繁殖力驚人，雌蛙一次能產下5000顆以上的卵粒，蝌蚪發育速度快，是強勢的外來入侵種。

台管處保育課長王建智說，台江國家公園曾經1年移除1000多隻的亞洲錦蛙，數量十分嚇人。

避免亞洲錦蛙回到野外，危害環境生態，志工暫時養在觀察箱裡。（圖由阿凱提供）

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