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    台南東區休旅車、小客車車禍波及機車 5人傷送醫

    南市東區裕農路與裕永路口驚傳兩車撞擊受困的重大車禍，2汽車、1機車共5名傷者送醫，警、消人員到場調查、救護。（記者王俊忠攝）

    南市東區裕農路與裕永路口驚傳兩車撞擊受困的重大車禍，2汽車、1機車共5名傷者送醫，警、消人員到場調查、救護。（記者王俊忠攝）

    2021/10/17 14:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午近1點許，台南市東區裕農路與裕永路口驚傳有乘客受困的重大車禍，1輛2人乘坐的鈴木深色休旅車與1輛坐有4人的馬自達紅色小客車在路口撞擊，1輛機車遭到波及、幸未受傷；但休旅車1男乘客受傷、紅色小客車車門變形，車內1男駕駛與3名女乘客受傷受困，由消防員協助脫困，2車5名傷者被送醫，初步了解均無生命危險。

    警、消單位接獲這件車禍案後，消防局派出轄區後甲與附近多個分隊救護車前往，休旅車內林姓男駕駛未受傷、1名男乘客頭部撞傷（意識清楚）送醫；紅色小客車因強大撞擊緣故，車門有變形凹陷，車內4名乘客包括1名念大學2年級的葉姓男駕駛與葉男母親、2位姨媽都受困車內。

    消防隊救助人員以破壞器材打開車門，協助葉男與3名女乘客傷者脫困送醫，其中1名女傷者傷勢較重、意識不清，其他3名傷者意識清楚，均由救護車送到成大醫院治療。現場警、消人員初步檢視，送醫的5名傷者應均無生命危險。

    休旅車林姓駕駛表示，當時他開車從裕農路往東方向行駛，到裕永路口停等紅燈，待其行向綠燈亮、起步到路口時，這輛紅色小客車突然從右側竄出來、撞到他的車頭，紅色小客車是從裕永路往北方向行駛，他被小客車撞到後嚇了一大跳，幸好他車速不快沒有翻車。

    紅色小客車的駕駛葉男父親獲知後趕到現場，葉父說，他家住在案發地附近，當時應是他兒子開車載媽媽與2位阿姨要外出吃飯，沒想到會發生這麼嚴重的車禍，已把車上行車記錄器交給警方，由警方調查釐清車禍發生原因與肇事責任。

    南市東區裕農路與裕永路口驚傳2車撞擊受困的重大車禍，2汽車、1機車共5名傷者送醫，警、消人員到場調查、救護。（記者王俊忠攝）

    南市東區裕農路與裕永路口驚傳2車撞擊受困的重大車禍，2汽車、1機車共5名傷者送醫，警、消人員到場調查、救護。（記者王俊忠攝）

    消防局救助人員以破壞器材打開凹陷的車門，協助車內受困乘客脫困。（圖：民眾提供）

    消防局救助人員以破壞器材打開凹陷的車門，協助車內受困乘客脫困。（圖：民眾提供）

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