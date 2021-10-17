近7旬男玩電玩突倒臥猝死 檢警相驗查死因
2021/10/17 12:36
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區1家電動遊樂場，於16日深夜11點許，1位68歲的張姓男客人在場內突然倒臥不起，遊樂場員工連忙報請消防局救護車將張男送醫急救，但搶救到17日凌晨仍告不幸身亡，轄區警二分局派員到場調查，未發現打鬥痕跡、死者也無外傷，疑突發性猝死，報請檢察官相驗大體。
據了解，10月16日深夜11點許，位於南市中西區民權路2段的這家電動遊樂場，當時店內1名賴姓員工看見死者張姓男子（68歲）在操作玩遊戲機台時，突然身體往後仰、倒臥在店內地上，員工馬上撥打119通知消防局派員到場救護。
起初，張男在賴姓員工呼叫時尚有意識，之後就全身抽搐，呼叫無任何反應。消防局救護員到場後檢視張男已無心跳、呼吸，仍施以心臟電擊，隨即以救護車送到衛福部台南醫院急救，惜張男到院後仍無生命跡象、急救無效，醫院在17日凌晨宣告不治。
南市警二分局獲報派員到場勘查、發現現場無明顯打鬥痕跡，死者身上也無外傷，聯絡家屬到場協助調查。家屬表示，張男胃部曾經動過手術，但不清楚為何會猝死？警方初步研判張男死因可能與心血管疾病有關，但確切死因需報請檢察官相驗後才能深入釐清。