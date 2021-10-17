近7旬男玩電玩突倒臥猝死 檢警相驗查死因

台南市中西區一家電動遊樂場於十六日深夜傳出一名男客人疑在玩電玩時猝死狀況。（圖由民眾提供）

2021/10/17 12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區1家電動遊樂場，於16日深夜11點許，1位68歲的張姓男客人在場內突然倒臥不起，遊樂場員工連忙報請消防局救護車將張男送醫急救，但搶救到17日凌晨仍告不幸身亡，轄區警二分局派員到場調查，未發現打鬥痕跡、死者也無外傷，疑突發性猝死，報請檢察官相驗大體。

據了解，10月16日深夜11點許，位於南市中西區民權路2段的這家電動遊樂場，當時店內1名賴姓員工看見死者張姓男子（68歲）在操作玩遊戲機台時，突然身體往後仰、倒臥在店內地上，員工馬上撥打119通知消防局派員到場救護。

起初，張男在賴姓員工呼叫時尚有意識，之後就全身抽搐，呼叫無任何反應。消防局救護員到場後檢視張男已無心跳、呼吸，仍施以心臟電擊，隨即以救護車送到衛福部台南醫院急救，惜張男到院後仍無生命跡象、急救無效，醫院在17日凌晨宣告不治。

南市警二分局獲報派員到場勘查、發現現場無明顯打鬥痕跡，死者身上也無外傷，聯絡家屬到場協助調查。家屬表示，張男胃部曾經動過手術，但不清楚為何會猝死？警方初步研判張男死因可能與心血管疾病有關，但確切死因需報請檢察官相驗後才能深入釐清。

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