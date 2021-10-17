白河小旅行走訪石灰窯 喚起重視在地文史

白河區公所推1日小旅行，帶領民眾走訪石灰窯產業文化，盼喚起重視在地文史。（記者王涵平攝）

2021/10/17 10:48

〔記者王涵平／台南報導〕白河區公所推1日小旅行，帶領民眾走訪石灰窯，盼喚起重視在地文史。

白河區公所推動社區營造第6年，今年帶領鄉親學員踏查仙草、關嶺10個舊窯口，尋找記錄白河石灰窯產業。

公所表示，白河除了遠近出名的蓮花、二大古剎碧雲寺及大仙寺、關子嶺溫泉，早期經濟產業「石灰」較少人知道，邀請民眾至仙草埔走訪石灰窯及廟宇1日小旅行，由導覽人員深度解說。

導覽人員表示，白河石灰產業地處枕頭山下，蘊含石灰礦，明清時期當地哆囉嘓的平埔人曾取為檳榔調味及建房時外牆粉刷；日治時期因日本人在台灣大力發展製糖工業，太平洋戰爭後因海運受阻，製糖所需石灰無法由日本繼續運來台灣，白河因有石灰礦及地利之便，經日本技師探勘後，選定為石灰生產基地。

公所指出，早年仙草埔人口近2000人，80％都從事石灰業，老一輩的人與在地有相當深的情感連結。

直至1980年代因採石嚴重破壞生態環境及民眾抗爭，白河仙草埔的石灰產業凋零，目前僅剩志昌、和興、珙榮等3家工廠營運生產。

南市文化局表示，結合在地耆老的記憶回溯，構築當年全盛期白河石灰產業的輝煌在地知識學。也呈現在地特殊人文景觀及豐富的生態資源，不管是廟宇、景觀、人文等，1年四季都有不同的旅遊行程，歡迎民眾來體驗白河的多元面貌。

白河區公所推1日小旅行，帶領民眾走訪石灰窯產業文化，盼喚起重視在地文史。（記者王涵平攝）

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