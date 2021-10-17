是誰惡作劇？ 和順工業區守衛犬回家竟變「3隻腳」

和順工業區守衛犬「阿冬」右前肢被人硬塞入項圈內，一副可憐、無辜的樣子。（圖由陳文祥提供）

2021/10/17 10:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市和順工業區收留了8隻流浪犬做為園區的守衛犬，其中，一隻「阿冬」日前自己出門整夜沒回家，隔天上午竟然變成「3隻腳」跛著回家，狀似無辜。和順工業區廠商協進會懷疑是有人故意惡作劇，將「阿冬」的前肢塞進項圈，造成牠不良於行，希望虐待狗兒的爛事不要再發生。

廠協會理事長陳文祥說，他們工業區收留的8隻流浪犬，其中，6隻平時有愛媽協助餵養，約2年前和順工業區廠管理中心落成後，就將牠們納編為園區的守衛犬。另外有2隻「阿冬」和「阿春」，原本是沒人要領養的幼犬，廠協會將牠們收留在管理中心自己照顧，並定期帶牠們去洗澡、美容剪毛，至今已1年，是園區很盡責的守衛犬。

他說，本月14日，「阿冬」自己出門整夜沒回家，翌日上午，就看到牠可憐的模樣，應該是有人故意將牠的右前肢硬塞入項圈內，原本4隻腳就變成3隻腳，走路只能很吃力地用跳的，看起來很無辜、可憐，他 發現立刻幫牠解開項圈，經檢查後，還好沒有受傷。這算是虐犬行為，幸好阿冬自己知道回家，不然3隻腳在外面流浪會很辛苦，希望大家愛護動物，不要對狗兒做這種爛事！

和順工業區守衛犬「阿冬」被人惡作劇，走路只能用跳著走。（圖由陳文祥提供）

「阿冬」右前肢被人硬塞入項圈內，看起來並不好受，不時在舔牠的腳。（圖由陳文祥提供）

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