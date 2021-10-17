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    蛋黃區「副隊長」出缺 方仰寧怒：不要「找人」來講

    有刑事警官認為，台南長期以來刑事警官升遷沒有制度，支持局長方仰寧專才專用。（記者王捷攝）

    有刑事警官認為，台南長期以來刑事警官升遷沒有制度，支持局長方仰寧專才專用。（記者王捷攝）

    2021/10/17 00:18

    〔記者王捷／台南報導〕全國高階警官調動連帶基層警官調整，南市警五分局是舊市區的蛋黃區，傳出偵查隊副隊長將出缺，由於副隊長在警界是好缺，加上台南長期以來未培養刑事專才專用，讓行政體系的兩線二星所長檯面下積極爭取，透過政商關係傳話，警局長方仰寧在公開會議上指出，要建立制度、專才專用，要部份警官不要再「找人」來講。

    偵查隊副隊長是由兩線二星警官任職，領有主管加給、繁重加給與刑事加給，不但有部屬可以指揮，對上級也有隊長撐著，是警界中的「好缺」，由於台南局本部地處偏遠，部分舊市區的警所長升官後，不願通勤去新營局本部上班，因此偵查隊副隊長職務成為升官首選。

    有偵查隊長指出，也因為副隊長職的優點，有部分從所長升任副隊長職缺的警官，佔缺後不願繼續升官，在舊市區的副隊長，任職超過6年佔3分之1，且行政所長升轉任刑事副隊長，沒有刑警大隊團隊合作的經驗，無法輔助團隊，在工作上還成為團體負擔，但也無法讓類似的副隊長離開。

    今年，台南警界傳出2位偵查副隊長將升官，有部分在郊區分局的副隊長與部分所長想爭取，在檯面下積極運作，找政、商傳話，使得警局人事受到外部壓力，局長方仰寧也在公開會議斥責，不要再找人來講副隊長缺，未來副隊長應該要專才專用。

    有刑事警官認為方仰寧承受許多壓力，但支持局長的政策，認為台南刑事警官升遷長期以來沒有制度，不僅副隊長的職缺有問題，連部分偵查隊長沒有刑事經歷也能空降隊長職，這會抹煞刑事人員的士氣。

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