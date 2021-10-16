疫情趨緩台3線重機出遊多 南警攔查80車20多件違規

玉井警方今在原鹿田派出所駐地，實施監警環聯合稽查，攔查80部車輛中，有20多件違規、不合格。（民眾提供）

2021/10/16 19:18

〔記者萬于甄／台南報導〕國內疫情趨緩，讓民眾紛紛趁假日外出透氣，其中，台3線沿途台南玉井、楠西、南化等區近期假日車流激增，不少民眾卻反映大型重機車輛噪音影響安寧，南警今聯合監理站與環保局在楠西實施稽查，攔查80部重機車，舉發交通違規17件、檢測噪音違規3部、不合格3件。

玉井分局表示，近期接獲不少民眾反映，大型重機車輛行經台3線時，噪音影響居民安寧，因此，今特規劃在台3線玉井往楠西沿線的原鹿田派出所駐地，實施監警環聯合稽查，除攔查普通重型機車和大型重機車外，預拌混凝土車、載運挖土機之大貨車也是攔查重點。

警方指出，台3、台20及台84線等主要幹道，為加強車輛噪音與車速控管路段，以取締大型重機車違反號誌、改裝、噪音等違規行為，以及大貨車未裝設行車速率紀錄儀、超載情事為主，呼籲喜好騎車旅遊之駕駛人，應遵守交通規則，並注意減速慢行，以維山區民眾行車的安全。

此外，新化警分局因應交通安全月，今也在轄內台20線路段加強攔查取締，針對改裝車輛、危險駕車、無照或越級駕駛等違規行為稽查，共取締11件，透過提高執法強度及頻率，希望建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生。

新化警方今在台20線路段，加強攔查改裝車輛及取締違規。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法