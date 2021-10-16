黑琵IN啦！2021台江黑琵季熱鬧開幕

2021台江黑琵季今天熱鬧開幕，相關活動為期半年，將帶領民眾認識並親近濕地文化。（記者王姝琇攝）

2021/10/16 19:19

〔記者王姝琇／台南報導〕「2021台江黑琵季-黑琵IN啦」開幕活動，今天（16日）在台江國家公園遊客中心廣場舉辦，在地保育團體、政府機關及社區鄉親參與熱絡，為台江黑琵季系列活動正式拉開序幕，現場吸引600多位民眾參加闖關及趣味問答等活動。

每年10月至隔年的3月，是黑面琵鷺及冬候鳥在台灣度冬的季節，為迎接這些遠道而來的朋友，以及提供大眾親近濕地、認識濕地生態、產業及文化的管道，台江國家公園管理處（台江處）每年於該期間辦理「台江黑琵季」系列活動。今天在鎮海國小太鼓隊的鼓聲下為今年活動敲響序曲。

台江處處長謝偉松表示，台江黑琵季是台江國家公園的年度大事， 每年10月至隔年的3月間，與在地機關、保育團體及社區合作辦理一系列活動，除了共同行銷當地特色外，也期望有更多人加入守護在地生態與文化的行列。台江黑琵季今年已邁入第9屆，為期半年的系列活動主題十分多元，包含自然生態觀察、特色產業體驗及社區小旅行等，歡迎大、小朋友報名參加。

開幕活動市集分別推出各種趣味關卡，如植物大拼圖、趣味問答、特色DIY、望遠鏡使用教學、動物點點名等，帶領民眾以輕鬆的方式認識濕地生態、棲地保育及公民科學等概念；現場參加的民眾透過闖關集章，除了獲得保育相關知識外，還可帶回台江特色紀念品，總計約600位民眾參加。

2021台江黑琵季今天在鎮海國小太鼓隊的鼓聲下熱鬧揭開序幕！（台江處提供）

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