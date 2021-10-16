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    女高校生「巴掌」事件 3閨密暴哭教官室擁抱和解

    台南某高中發生暴力事件，影片被上傳到網路上。（翻攝網路）

    台南某高中發生暴力事件，影片被上傳到網路上。（翻攝網路）

    2021/10/16 18:17

    〔記者王捷／台南報導〕台南某高中傳出「霸凌」事件，一名女學生C對女學生A甩巴掌，並將影片上傳網路，引起警方重視。但校方澄清是暴力事件非霸凌，原因是女學生A、B、C原是好友，後來A要B疏離C，結果C找A對質並甩了巴掌，事發學校教官找3名女學生與其他鼓譟的學生，並斥責暴力行為，最後3位女學生在教官室暴哭擁抱，家屬趕來後也到警所到製作筆錄，表達不願提告，但影片已在網路上延燒。

    女高中生甩巴掌影片是在昨日被PO上臉書，但隨後就下架，影片的內容是少女C甩了少女A巴掌，被外界質疑是「霸凌」，警方隨即向校方詢問，得知學校正在調查此事，由於在校內發生的事件，必須交由校方調查，直到當日下午，校方表示調查完畢，且家長都不願提告。

    警方為了慎重起見，將相關3名少女的家屬都請來警所，各自製作筆錄表達不願提告，原本這件案子就要落幕，但是影片一直在網路上延燒，原本警方研究將兒少暴力行為的影片PO網是否有法律責任？但是沒有合適的法令規定。

    今天，校方澄清這並不是霸凌事件，因為霸凌必須符合長期發生的條件，這是偶發的暴力事件，但不管暴力或是霸凌，校方都必須譴責，經過校方調解，3名少女在教官室哭泣擁抱，最後和解，但影片持續延燒，造成社會上的困擾。

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