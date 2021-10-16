台南再添1處「京都風」景點 火車站下車徒步就找得到

東區前鋒路上的原竹園町宿舍，為百年歷史建築，重新活化再生。（記者洪瑞琴攝）

2021/10/16 15:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於東區前鋒路上的原竹園町台南州職員宿舍，為百年歷史建築，周遭的日式宿舍都已拆除改建為樓房，僅存這棟日式宿舍仍保存下來，為台南再添「京都風」文創新據點。

這棟日式宿舍歷經數十年荒廢，於2016年被登錄為南市歷史建築，2019年完成整修，南市文化局以公私協力合作方式，委託「卓也小屋工作坊」經營，透過文化、展覽、教育推廣，打造充滿天然色彩及懷舊風格的新文創據點。

自台南火車站後站前鋒路走過來，徒步10分鐘內就看得到這座日式老屋，斜對面就是市定古蹟台南知事官邸生活館，紅磚迴廊的典雅華麗另有一番建築之美；這條路上有台南人美食口袋名單水餃老店，賞美享食都可收入旅遊日誌。

卓也小屋工作坊表示，未來將藉由其在天然染色的品牌知名度及創意，設計天然染色入菜，並結合台南當地風味的美味茶點，讓民眾遊客來到這裡都能親手體驗藍染技術的工藝與奧妙變化。

台南市長黃偉哲表示，結合知事官邸、「西竹圍之丘」文創園區以及府東創意森林等，東區創意聚落雨後春筍，這些充滿歷史及文創氣息的觀光景點，在卓也竹園町加入後，將形成一片更完整的東區創意散策廊道，讓造訪者充分感受到台南文創特色及藝文氣息。

遊客可到竹園町卓也小屋品嚐茶點。（記者洪瑞琴攝）

市定古蹟台南知事官邸夜景。圖為迪迪舞蹈劇場15日晚的表演，古蹟變身現代舞台。（記者洪瑞琴攝）

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