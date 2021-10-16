國3關廟交流道出口匝道增右轉道 20日完工啟用

國3關廟交流道出口匝道增闢右轉道，20日即將完工啟用，台南市長黃偉哲（右2）今前往視察工程，期盼可讓該路口暫時解決壅塞問題。（記者萬于甄攝）

2021/10/16 14:31

〔記者萬于甄／台南報導〕為紓解國道3號關廟交流道至台19甲路口壅塞情形，南市府與交通部高速公路局研擬4大改善策略，其中，增闢右轉車道工程20日即將完工啟用，市長黃偉哲今也前往視察，期望透過長、短期改善計畫，有效解決當地交通壅塞問題。

根據高公局統計，交通尖峰期間，每天約有3100輛車次來往國3關廟交流道，且目前台86未直接銜接國道3號，導致關廟交流道匝道至台19甲路口容易發生壅塞情形，因此，高公局、公路總局與市府交通局等單位攜手，共同研擬交通瓶頸改善計畫。

黃偉哲表示，長久以來台86跟國3、台19甲等交會處連接的聯絡道，時常造成壅塞的問題，長期改善需以立體交會進行，但目前透過短期的改善措施，包含車道調整、增闢出口匝道右轉車道及號誌延長等，希望讓壅塞問題獲得基本暫時性解決。

高公局今年7月動工辦理關廟交流道增闢出口匝道右轉車道，長度約437公尺，工程經費約1610萬元，預計20日可完工啟用，有效疏導右轉車流，改善壅塞程度；公路總局也完成車道調整，將台19甲線左轉車道由30公尺延長至60公尺，而台86線向東延伸至國道3號高架化正進行綜合規劃。

交通局長王銘德表示，號誌延長部分已調整完成，依據尖峰時段需求性，分時段增加台86及關廟交流道下匝道綠燈號誌時間，減少車流回堵情形，而長期改善計畫以AI「智慧交控」掌握即時車流狀況，今年已爭取到建設經費，預計明年11月可完成。

國3關廟交流道南下北上來往車流量不少，交通尖峰期間，匝道至台19甲路口易發生壅塞情形，南市府交通局、高公局及公路總局共同研擬改善計畫，希望解決當地交通壅塞問題。（記者萬于甄攝）

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