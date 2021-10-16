南市回收暴增3成傳惡臭 環局允10月底前清完籲少用免洗

防疫期間造成回收暴增，南市永康回收場回收物堆置如山，頻傳惡臭惹民怨；環保局已要求廠商於10月底前清理完畢。（圖由議員林燕祝提供）

2021/10/16 12:25

〔記者王姝琇／台南報導〕因防疫考量，民眾多改以外帶、外送或網購等方式消費，導致資源回收量暴增。南市環保局表示，自疫情嚴峻以來盡全力處理，但仍趕不及增加的速度，已要求委外廠商於10月底前完成清運作業，也呼籲民眾避免使用一次性免洗餐具。

針對民眾陳情回收暴增導致惡臭頻傳，環保局今天表示，已緊急邀集委外廠商開會，要求務必於10月底前完成清運作業，回收物的委外廠商也保證一定會增派車次與人員，加速清運量回收物，10月31日前完成清運。

環保局表示，自5月中旬疫情轉趨嚴峻，回收物數量即直線上升，經統計本市資收物確實比平常增加近3成，因載運距離及處理量能之考量，永康區回收廠需容納永康區、仁德區、新市區及安南區等，於資收爆量下確實難以負荷。

此期間環保局亦如多方設法加快去化速度，包括進場區隊資收物暫置及車輛調度、並要求委外廠商需增加載運車次及天數等，同時為避免造成場內環境髒亂及孳生蚊蠅等，也請區隊於每日作業結束後需進行消毒作業。

環保局再次呼籲，民眾於外帶外食時應盡量自備餐具，避免使用一次性免洗之餐具、杯子等以減少環境中之垃圾及資源回收物，從源頭垃圾減量，珍惜地球有限資源，環境永續。

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