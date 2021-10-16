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    台南企業家飲水思源 捐出1000萬助學金

    企業家陳高山（左4）捐款1000萬元助學金，台南市長黃偉哲（左5）代表接受及感謝。（南市教育局提供）琴攝）

    企業家陳高山（左4）捐款1000萬元助學金，台南市長黃偉哲（左5）代表接受及感謝。（南市教育局提供）琴攝）

    2021/10/16 08:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南處處有愛，在地善心企業家陳高山慷慨捐贈1000萬元助學金，提供南市所屬各級學校及幼兒園學童急難救助並改善偏鄉教育環境，成為弱勢學子學習的堅強後援。

       市長黃偉哲表示，市府照顧偏鄉及弱勢學生的教育不遺餘力，今年度更訂定「台南市政府教育局所屬學校及幼兒園急難慰問金發給要點」，支援家中急遭變故的學童，此外為鼓勵偏鄉百人小校學子回流就讀及平衡城鄉發展落差，提供小校校務發展經費提升小校辦學品質，全面強化小校體質，扶助每位學子順利就學，感謝民間企業捐助偏鄉及弱勢兒童學習發展經費，支持推動偏鄉學校校務發展。

    陳高山為台南扶輪社前社長，他的創業歷程即飲水思源故事，為感念自小受四阿姨的悉心照顧，於40歲事業有成時，決定以四姨丈之名「廷慶」創立公司，並投入鑽研家具設計，產品獲世界各國專利，廣受日本歐美市場喜愛。

    陳高山表示，中年轉職備受艱辛，深刻體會到掌握正確學習方式對於生涯發展影響深遠，且須不斷保持學習及專精解決問題的應變能力，希望盡1份心力改善偏鄉教育環境，弭平城鄉差距造成資源落差。

    陳高山之子陳德隆亦為赤崁扶輪社社友，父子一起攜手關懷社會公益不落人後的精神，身體力行援助多元弱勢以發揮企業社會責任。

    教育局長鄭新輝說，這筆捐款「廷愛教育、學子有慶」將作為弱勢偏鄉教育經費，例如培養偏鄉科技人才、高關懷學生課程等，提供適性教學活動，民間捐助也是散播愛心種籽延續幫助弱勢，形成善的循環。

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