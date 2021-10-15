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    知事官邸化身舞台！台南藝術節 迪迪舞蹈劇場上演經典劇作

    台南知事官邸化身現代劇場舞台。（記者洪瑞琴攝）

    台南知事官邸化身現代劇場舞台。（記者洪瑞琴攝）

    2021/10/15 21:45

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕你有被看不見的心境嗎？像是磚頭搬搬疊疊，人生有無止盡的崁，過了一崁又一崁！迪迪舞蹈劇場今晚（15）在台南知事官邸登演《在我回家的路上》，舞者交叉肢體扭轉、來回快奔旋轉，激起觀眾內心共鳴。

    2021台南藝術節精彩上檔，今晚首棒由迪迪舞蹈劇場登演經典劇作《在我回家的路上》，以現代舞跨域形式呈現創作者自身生活經驗，描繪投射對原鄉的嚮往與思念。

    舞者透過強烈肢體語言觸動觀眾內心深處，有離鄉背井的心慌不安，也有男女情感的錯錯愛愛，更有對故鄉舊土的懷念堆疊起心磚鎖住記憶。

    值得一提的是，市定古蹟台南知事官邸首度化身為劇場舞台，層層紅磚迴廊襯托出舞者豐富肢體語言，更顯表演張力。

    今年「台南藝術節」邁入第10屆，延續「城市就是舞台」概念，以「寄藝迴聲」為題，邀請在地優秀表演團隊參與，精彩好戲遍地開花。

    今晚開演前，市長黃偉哲也到場致意，感謝台南表演團隊用心製作好節目，以藝文更加豐富城市之美。

    迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，這部舞作是編舞者旅行日誌之外，並且配合台南知事官邸建築美麗形式重新改編，讓古蹟與舞蹈之美相乘加分。

    迪迪舞蹈劇場今晚在台南知事官邸登演。（記者洪瑞琴攝）

    迪迪舞蹈劇場今晚在台南知事官邸登演。（記者洪瑞琴攝）

    《在我回家的路上》，舞者用肢體詮釋鄉土的懷念與記憶。（記者洪瑞琴攝）

    《在我回家的路上》，舞者用肢體詮釋鄉土的懷念與記憶。（記者洪瑞琴攝）

    台南藝術節好戲登演，迪迪舞蹈劇團今晚在台南知事官邸演出，台南市長黃偉哲（中）到場致意。（迪迪舞蹈劇場提供）（記者洪瑞琴攝）

    台南藝術節好戲登演，迪迪舞蹈劇團今晚在台南知事官邸演出，台南市長黃偉哲（中）到場致意。（迪迪舞蹈劇場提供）（記者洪瑞琴攝）

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