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    趴櫃台、扯衣領嗆殺超商店員 男子上訴：沒考慮我精障

    簡姓男子嗆殺超商店員，被依恐嚇判處4個月徒刑，他不滿上訴到二審，但被台南高分院駁回。（記者王捷攝）

    簡姓男子嗆殺超商店員，被依恐嚇判處4個月徒刑，他不滿上訴到二審，但被台南高分院駁回。（記者王捷攝）

    2021/10/15 23:52

    〔記者王捷／台南報導〕屏東超商挖眼案引起大眾對精神失調患者的討論，嘉義一名簡姓男子，不爽買菸時王姓店員聽不清楚就趴進櫃台扯住他衣領嗆稱要「揍死你」，事後一審依恐嚇罪判處4個月徒刑，但他不滿上訴台南高分院，認為原審未考慮他有精神障礙，但二審法官勘驗監視器，發現簡男說話有邏輯，還記得買菸的過程，而且是針對王男的攻擊，認為他精神正常，所以駁回上訴。

    據了解，高中畢業的簡男自稱是從事粗工，月薪差不多是2萬元，目前離婚沒有子女，與父母同住，在今年初的凌晨1時許，他走進一間全家便利超商想要買菸，當時他喝了點酒，可能說話不清楚，王姓店員希望能簡男能再說一次，結果簡男突然發飆，扯住王姓店員一陣暴揍，要王男不要裝傻。

    後來王男撤告，但是檢方針對恐嚇罪對簡男提出公訴，一審時法官考慮到簡男在近年來有傷害、恐嚇的前科，認為他情緒控管有問題，習慣用暴力解決事情，可見他不把法律規範當一回事，所以依據恐嚇罪判處他4個月徒刑，可以用罰金折抵。

    但是，簡男認為4個月判太重，因為一審時並未考慮他是否有精神問題或心智缺陷，加上原審認為他恐嚇的行為影響到「社會法益」作為量刑依據，但實際上他是恐嚇王男，這屬於影響「個人法益」，而社會法益受影響的嚴重性高於個人，所以他希望能輕判。

    台南高分院法官除了以監視器證明簡男有行為能力，且以他回憶買菸的過程來證明他意識清楚，沒有精神問題，另外關於恐嚇影響的「社會法益」，法官解釋，在恐嚇行為時除了影響個人法益，也有可能影響到社會法益，以簡男的例子來說，簡男在超商咆哮，除了讓店員王男感到恐懼，也影響到其他顧客，所以認為原審判的沒問題，駁回簡男上訴。

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