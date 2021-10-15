屋齡37年「台南版城中城」 消防安檢列2缺失

台南國賓大樓是台南超過30年的住商混合大樓，被消防局檢查後有2項缺失。（記者王捷攝）

2021/10/15 21:53

〔記者王捷／台南報導〕高雄「城中城」大火導致多人死亡，凸顯複合式建築的問題，甚至成為各地老舊住商混合大樓的代名詞，同時市長黃偉哲也表示要消防局積極檢查，被台南人點名的「台南版城中城」，是兩棟知名住商混合大樓，分別是中西區的國花大樓以及北區的國賓大樓，消防局指出檢查後，發現國賓大樓有部分設施違反消防法，開出限期改善單。

國賓大樓是在1984年改建，是一棟地上14樓、地下2層樓的建物，位於火車站前，是台南門面，建築物的產權複雜，內有旅館、住家，曾經還有舞廳、撞球間，由於建築超過30年，許多傳說不脛而走，同時也是治安的隱憂，警方曾在該處取締應召站，市府因應市容的需求，曾提出拉皮計畫。

在「城中城」大火案發生後，許多民眾就點名兩間台南著名、老舊的住商混合大樓分別是國花大樓以及國賓大樓，消防局認為防災勝於救災，對兩棟大樓做最嚴格的檢查，國花大樓的消防安檢沒問題，但消防局認為國賓大樓有2項缺失，要求限期改善。

消防局指出，依據消防法規定，國賓大樓有許多業種屬於「甲類場所」，這需要更嚴格的檢查，其中有業者隱蔽火災偵測器，還有布幕沒有防焰功能，這兩項違反消防法第6條，因此開出限期改善單，要求業者改善，若未如期改善，將處以6000元以上3萬元以下罰鍰。

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