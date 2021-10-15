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    曹雅雯、許富凱壓軸！寶島歌人會連4場 10/23永成戲院開唱

    喬幼將為寶島歌人會演唱。（記者楊金城攝）

    喬幼將為寶島歌人會演唱。（記者楊金城攝）

    2021/10/15 20:29

    〔記者楊金城／台南報導〕疫情平穩，廣受歌迷喜愛的寶島歌人會又來了，23日起在鹽水永成戲院安排4場演唱會，今年最特別是找來台南囝仔的歌手向蕙玲、方怡萍、喬幼、曹雅雯開唱。

    2021寶島歌人會推出4場演出，10月23日下午2點由「最佳搭檔」向蕙玲、吳俊宏演唱；11月6日下午2點「歌壇情伴」方怡萍、高向鵬；11月27日下午2點「情歌對唱」喬幼、陳隨意；12月12日下午2點壓軸推出「2021金曲歌王歌后」曹雅雯和許富凱，帶給民眾不同以往的音樂盛宴。

    台南市長黃偉哲和歌手喬幼今天（15日）下午特地為「2021寶島歌人會─永成再相逢」宣傳，喬幼現場演唱她的招牌歌曲《芒果花》，讓黃偉哲和台下歌迷拍手叫好。

    黃偉哲說，寶島歌人會今年第三年舉行，在古早味的老戲院開唱經典台語歌，讓聽眾大飽耳福，享受台語歌的魅力和聽演唱會的懷舊氛圍，歡迎歌迷來聽歌，順遊台南觀光。

    台南市文化局副局長陳修程說，《寶島歌人會》精神取自日本時代台灣第一次流行音樂人集會「全島歌人大會」，文化局邀請專業藝人至永成戲院，以講唱會的演出形式，與觀眾分享藝壇趣事與歌曲，也提供演藝工作者更多元的展演舞台。

    文化局說，4場寶島歌人會採觀眾自由入場，每場只有168人，須全程戴口罩、實聯制、手部消毒，滿場後採一進一出控管人流。

    台南市長黃偉哲（左）和歌手喬幼（右）今天（15日）下午特地為「2021寶島歌人會─永成再相逢」宣傳。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（左）和歌手喬幼（右）今天（15日）下午特地為「2021寶島歌人會─永成再相逢」宣傳。（記者楊金城攝）

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