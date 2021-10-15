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    首頁　>　臺南市

    台南複合式大樓消防安檢 「這3處」不合格

    台南市政府將於1個月內強化全市大樓、娛樂場所安檢及演練，如有不合格者立即限期改善，保護市民生命財產安全。（南市府提供）

    台南市政府將於1個月內強化全市大樓、娛樂場所安檢及演練，如有不合格者立即限期改善，保護市民生命財產安全。（南市府提供）

    2021/10/15 17:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕高雄城中城大樓火警造成嚴重傷亡，凸顯出複合式建築物日常消防設備的建置，與災害搶救演練扎實的重要性。南市消防局立即啟動強化安檢、進行消防救災演練，今天（15日）也公布最新檢查結果及不合格名單。

    南市消防局昨日針對轄內6處複合式大樓進行消防救災演練，今天也持續前往安平區「世華大樓」等地進行消防安全設備檢查抽驗。台南市副市長趙卿惠在防疫記者會上表示，複合式高樓的消防措施非常重要，市府已特別要求消防局、工務局等單位，針對南市可能具有危險性的複合式大樓做全面清查。

    消防局說明，目前台南列管複合大樓共計50處，其中消防安全設備檢查不合格有5處，防焰規制不合格有1處；今天最新檢查結果為：安檢合格的有「國花大樓」、「騰揮大樓」；「國賓大樓」在消防安全設備及防焰項目均不合格；「新營第一國宅社區E區」、「麻豆示範國宅大廈」則是在消防安全設備上不合格，已開立限期改善通知單，將持續追蹤檢查直至改善為止。

    另，消防局同時列管510家娛樂場所，其中KVT有9家不合格，將限期改善；遊藝場12家、電子遊藝場265家、資訊休閒場所28家等皆合格。消防局表示，未來1個月內將再次進行全面消防安全清查，查有不合格者將開立限期改善通知單，逾期不改善或複查不合規定案件，處以6千至3萬元罰鍰，必要時對該場所予以停業或停止使用之處分。

    消防局長李明峯表示，近幾年在社會善心人士捐助與推廣下，安裝住警器的觀念已逐漸普及到市民心中，未來消防局仍持續推廣住警器的安裝，並針對複合式高樓火警災害搶救訓練，以實現市府的施政理念，打造台南成為安全又宜居的城市。

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