促進台日交流 楊明風獲日本頒發「旭日雙光章」

前嘉南農田水利會長楊明風（圖右）獲日本頒發「旭日雙光章」，台南市長黃偉哲表達恭賀。（記者王姝琇攝）

2021/10/15 17:22

〔記者王姝琇／台南報導〕前嘉南農田水利會長楊明風致力促進台日友好，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次今（15日）代表日本政府頒贈「旭日雙光章」，期盼未來雙方關係持續深化。台南市長黃偉哲表達恭賀，並感謝楊明風對增進台日友好的努力。副總統賴清德也致賀電，獻上祝賀。

日本政府4月29日公布「2021年春季外國人敘勳」受勳者名單，台灣有3人因促進日台友好而獲頒勳章，其中包括楊明風。楊明風的授勳儀式今天舉行，由加藤英次頒贈勳章及獎狀，行政院農委會副主委陳添壽、台南市副市長趙卿惠，及其親友等人都到場觀禮，獻上祝賀。

加藤英次表示，楊明風在擔任嘉南農田水利會長期間，致力於維護管理烏山頭水庫及嘉南大圳，且每年致祭追思八田與一，對台日雙方歷史友好關係發展有卓越貢獻，他希望雙方未來關係持續深化。

代表黃偉哲市長出席儀式的趙卿惠副市長致詞時，讚許楊明風近半個世紀的貢獻，因為和八田與一的緣分，促成台南與日本石川縣金澤市及加賀市的交流，讓更多日本人認識台南

趙卿惠說，楊明風每年也都熱心接待前來參加八田技師追思會的日本友人；而日本政府今年到目前也已捐贈390多萬劑AZ疫苗給台灣，我們十分感謝，也相信台日雙方關係會越來越友好。

楊明風致詞時表示，飲水思源是台灣不忘本的精神，為緬懷八田與一監造烏山頭水庫的大愛，從1978年起便舉辦八田與一紀念追思會，迄今幾乎都沒有間斷過；並舉辦各項文化交流活動讓台日情誼長存、烏山頭水庫永續經營，以弘揚八田與一的大愛精神，繼續迎接無數個100年。

「旭日勳章」是日本贈予促進日本友好有顯著功績的外籍人士，於每年春、秋兩季頒發，今年春季獲頒旭日勳章的包括前工業技術研究院董事長蔡清彥、著名翻譯家蔡焜霖及前嘉南農田水利會長楊明風。

楊明風獲頒「旭日雙光章」（圖中）。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法