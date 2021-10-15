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    旅美台僑葉思雅伉儷捐萬片黑膠唱片與CＤ 許石音樂圖書館添亮點

    許石音樂圖書館「信雅古典音樂珍藏專區」，今日由市長黃偉哲（右4）、前衛生署長李明亮（右3）共同主持啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

    許石音樂圖書館「信雅古典音樂珍藏專區」，今日由市長黃偉哲（右4）、前衛生署長李明亮（右3）共同主持啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

    2021/10/15 17:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕黑膠樂迷有福了，可以到許石音樂圖書館聽到「極純粹」的50年前古典樂唱片，這是由旅美台僑葉思雅、張信惠夫婦心繫台灣所捐贈的畢生珍藏， 今（15）日「信雅古典音樂珍藏專區」啟用儀式，市長黃偉哲透過視訊連線表達感謝之意。

    巧合的是，黃偉哲的父親黃輝煌醫師，與葉思雅及前衛生署長李明亮是台大醫學院同窗好友，李明亮今天也專程出席，見證這段堅定情誼，並憶述葉思雅熱愛音樂，3人中就他唱歌最好聽。

    黃偉哲說，4千多件黑膠唱片及6千多件CD，都是他們非常珍貴的收藏品，台南素來是文化古都，也富含音樂底蘊，近來更舉辦了第1屆的台南國際音樂節，葉醫師的音樂收藏品更是錦上添花，讓下一代的年輕人能夠接受更多好的音樂薰陶。

    葉思雅表示，這些是他們的一生珍藏， 最大的夢想是將這些寶貴的音樂珍藏獻給故鄉台灣，讓台灣年輕人有機會分享這些最好的音樂，並鼓勵他們喜愛古典音樂。

    葉思雅的妻子張信惠國立藝專畢業，主修鋼琴，音樂是兩人共同興趣。移民美國後，工作閒暇時，夫婦倆會去欣賞音樂會、逛唱片行及買唱片，葉思雅醫師退休後，到賓州老人中心主持每周一次的音樂欣賞節目，展開音樂教學的第二人生。

    台南市立圖書館表示，逾萬件黑膠與CD保存非常好，他們歷經1年多尋覓才選定許石音樂圖書館，於去年4月底運送回台，經分類建檔於1樓設置專區陳列，並於B1地下室增設「信雅古典音樂欣賞室」，民眾可在館內聆賞黑膠唱片的美妙樂音。

    許石音樂圖書館每日下午2時於黑盒子劇場播放黑膠唱片，接受民眾點播，每月有黑膠唱片及古典音樂入門系列講座。

    前衛生署長李明亮今天出席「信雅古典音樂珍藏專區」，見證好友葉思雅心繫台灣，把珍藏留給故鄉。（記者洪瑞琴攝）

    前衛生署長李明亮今天出席「信雅古典音樂珍藏專區」，見證好友葉思雅心繫台灣，把珍藏留給故鄉。（記者洪瑞琴攝）

    旅美僑胞葉思雅、張信惠夫婦透過視訊連線，與市長黃偉哲（左1）、前衛生署長李明亮（右2）共同參與「信雅古典音樂珍藏專區」啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

    旅美僑胞葉思雅、張信惠夫婦透過視訊連線，與市長黃偉哲（左1）、前衛生署長李明亮（右2）共同參與「信雅古典音樂珍藏專區」啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

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