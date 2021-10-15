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    台南設畜牧專區置礙難行 議員不滿質疑：除非是共產國家

    南市是否應設畜牧專區，議員意見也不一。（南市府提供）

    南市是否應設畜牧專區，議員意見也不一。（南市府提供）

    2021/10/15 17:10

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行「畜牧專區」專案報告，農業局長李建裕表示，目前全國並沒有畜牧專區，專區設置經費龐大，而且經營者意見難以整合。議員意見也不一，不少議員要求市府應該克服困難踏出第一步，不過也有議員認為不可能，除非是共產國家。

    台南市議會上次臨時會通過「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」，規定新設畜牧設施應距離住家、機關辦公處等場所至少400公尺以上，但住家等建物總數3戶以下並不在此限。另外，也規定為完善畜牧養用區域所需，得設置畜牧專區，辦法則由主管機關另定之。

    農業局長李建裕表示，新設畜牧專區有分區完善、專業經營等優勢，但建置成本高，以台糖養豬為例，1、2萬多頭豬設置成本約高達6至8億元，鄰避設施居民抗爭，以及土地問題與距離也會影響業者進駐意願。目前中央並無設置畜牧專區的法令規範，專區應透過中央主導規劃，後由地方政府配合辦理，完善畜牧管理。

    市議員林志聰說，畜牧專區是嫌惡設施，沒有人願意當鄰居。要設置專區不可能，除非是共產國家，唯一可能就是去設在無人島。

    溪北議員蔡育輝、陳秋宏等人則表示，他畜牧業主要集中在溪北，畜牧場相關污染，居民陳情不斷，設置專區可以統一管理，污水也能集中處理，改善環境污染。

    市議員呂維胤及穎艾達利則認為，既然政府當初提出畜牧專區的構想，如今也完成立法，雖然專區的設置有其困難度，但農業局應該設法克服，邁出第一步。

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