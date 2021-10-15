台南大目降文化園區打造夜生活 日式宿舍變身和風Bar

市政府完成修復後委外營運，首度規劃主打夜生活的店家。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/15 12:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南大目降文化園區內有處格局完整的木造日式宿舍群，初建於1922年，市政府完成修復後委外營運，首度規劃主打夜生活的店家，結合環境的歷史氛圍，打造出懷舊又時尚的和風Bar，也是兼具創意的休閒餐館，成為當地觀光新亮點。

大目降園區位於新化老街旁，與緊鄰的武德殿串連出當地重要的景點，啟用以來，深受歡迎，進駐日式宿舍群的業者，在營運上也很用心，透過不同形式的規劃，努力活絡空間的使用，有效帶動觀光人潮。

宿舍群B區由古蹟餐廳經營團隊的街役場文創公司進駐，以「大正十一」為主題，結合現有的建築與環境等氛圍，打造了道地日式風格的「5 Bar」。

街役場文創公司經理高榮傑指出，5 Bar內的空間配置與桌椅，加上陳列物件等，都保留道地的日本味，除了特調的飲品之外，也開發一系列的美食料理，打造兼具懷舊風格與細膩質感的休閒餐館，值得推薦。

籌畫已久的5 Bar，疫情警戒降級後先試營運，深獲好評，除了在地人之外，也有鄰近的永康、新市與關廟等居民，甚至來自南科園區，慕名造訪，今晚將正式開幕。

市政府文化局表示，委外作業都依循相關的空間使用與維護管理等規範，採公開招標，並經嚴格的評選、審查，而規劃內容是廠商自己的創意，只要可以有正面提升的，都樂觀其成。

文化局說，在現有委外的場域裡，大目降這處日式宿舍，是唯一主打Bar型態的餐館，增加園區夜間營運的能量，希望吸引更多年輕人關注文化、歷史。

鄭姓耆老提到，大目降是縣市合併後首座揭牌的文化園區，前後經歷逾10年逐步整修、建構，宿舍群在日治時期提供郡役所官員居住，二次戰後，則分配給縣政府與警察單位使用。

大目降文化園區的日式宿舍，變身極具歷史氛圍感和風Bar，深受各界關注。（記者吳俊鋒攝）

結合環境的歷史氛圍，打造出懷舊又時尚的和風Bar。（記者吳俊鋒攝）

街役場文創公司的經理高榮傑 ，全力規劃日式宿舍。（記者吳俊鋒攝）

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