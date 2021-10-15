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    2021台南黑面琵鷺保育季24日登場 再尋去年野放的「T85」

    2020黑面琵鷺保育季在台南學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺。（農業局提供）

    2020黑面琵鷺保育季在台南學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺。（農業局提供）

    2021/10/15 10:59

    〔記者楊金城／台南報導〕2021年黑面琵鷺保育季24日將在台南市七股特生中心黑面琵鷺展示館前登場，南市農業局再度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，藉以呼籲民眾一起來關心黑面琵鷺的保育成長。期望「T85」再來台度冬，而找到「T85」的鳥友有獎。

    「T85」是在去年1月19日由2位保育志工黃永豐與邱景威，在台南學甲濕地生態園區巡查時發現，經診斷為肉毒桿菌中毒，送醫救治並安置養病月餘後，送往特生中心進行後續照料及野外訓練康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，並在去年2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地野放，與保育團體歡送康復的黑琵回歸大自然。

    這隻「T85」黑面琵鷺，去年清明節飛回韓國繁殖後，秋冬時分再飛回台灣度冬，2020黑琵保育季就發起找尋「T85」黑琵的蹤跡，去年12月12日近午時分，被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現了，而且健康活潑覓食，「T85」重返台灣，讓保育人員感到相當高興。

    台南市農業局局長李建裕說，今年黑面琵鷺已經陸續飛抵台南，2021黑琵保育季活動再次舉辦尋找「T85」黑琵的行蹤，首先發現的鳥友，將會頒發精美紀念品鼓勵。

    去年首度回台的T85黑面琵鷺在嘉義布袋被發現，2021黑琵保育季再發起找尋牠的行蹤。（南市農業局提供）

    去年首度回台的T85黑面琵鷺在嘉義布袋被發現，2021黑琵保育季再發起找尋牠的行蹤。（南市農業局提供）

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