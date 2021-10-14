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    台南藝術節「在我回家的路上」 首見知事官邸古蹟不一樣風景

    台南知事官邸市定古蹟夜景，明、後（15、16日）兩天晚上有台南藝術節首檔節目迪迪舞蹈劇場「在我回家的路上」登演。（記者洪瑞琴攝）

    台南知事官邸市定古蹟夜景，明、後（15、16日）兩天晚上有台南藝術節首檔節目迪迪舞蹈劇場「在我回家的路上」登演。（記者洪瑞琴攝）

    2021/10/14 21:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2021台南藝術節繼8日開幕式表演後，首棒將由迪迪舞蹈劇場接演，經典劇作再現《On my way home-在我回家的路上》，以現代舞形式，投射對原鄉土地的嚮往與思念。

    特別的是，展演場地在市定古蹟台南知事官邸生活館廣場，也是此處古蹟首見為劇場舞台背景，今（14）日晚舞者彩排，穿梭流連紅磚迴廊之間，讓人看見古典華麗建築不一樣風景，似有時光流逝淡淡哀愁，又有美麗回憶。

    「台南藝術節」有別其他藝文節慶，以台南文化古都的底蘊，打造「城市就是舞台」，在各個角落都能有藝術的探索、發現與創造，今年邁入第10屆以「寄藝迴聲」為題，邀請在地優秀表演團隊參與，重現經典舞作，迴望時空之聲，精彩好戲遍地開花。

    迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，這部舞作由編舞者從自己的視角出發，打開意識的大門，透過肢體動作與能量釋放，引導觀眾走進編舞者生命波瀾與曲折，將自己的生命經驗內化，轉譯到創作上構築靈魂的形狀，勾勒情感的輪廓、曝曬在觀眾的視野之下。

    這部作品也是曾旅居德國18年的編舞者吳思瑋，與台南故鄉情感的拉鋸與連結，像是1本隨身攜帶的旅行日誌，描寫對於「舞」的追求與渴望、沿路經過的風景，還有對於「家」的思念與嚮往，以劇場跨領域演出型態呈現。

    舞作將於15、16日晚上登演，帶領觀眾一起觸動靈魂與視覺感官。

    2021台南藝術節繼開幕式表演後，第1檔表演將由迪迪舞蹈劇場在台南知事官邸登演「在我回家的路上」。（記者洪瑞琴攝）

    2021台南藝術節繼開幕式表演後，第1檔表演將由迪迪舞蹈劇場在台南知事官邸登演「在我回家的路上」。（記者洪瑞琴攝）

    台南知事官邸曾是最高權力象徵，平民禁地，如今化身現代舞台，公民美的欣賞。（記者洪瑞琴攝）

    台南知事官邸曾是最高權力象徵，平民禁地，如今化身現代舞台，公民美的欣賞。（記者洪瑞琴攝）

    「在我回家的路上」由舞蹈家吳思瑋編舞創作，將內心深處轉化為肢體外放能量。（記者洪瑞琴攝）

    「在我回家的路上」由舞蹈家吳思瑋編舞創作，將內心深處轉化為肢體外放能量。（記者洪瑞琴攝）

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