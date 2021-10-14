疫後搶攻台南觀光財 日系咖啡2店插旗舊城區

客美多咖啡台南2店位於中西區忠義路與民生路交叉口，三角窗位置正是原臺南郵便局廳舍舊址。 （記者王姝琇攝）

2021/10/14 20:27

〔記者王姝琇／台南報導〕日本名古屋的知名連鎖品牌「客美多咖啡Komeda's Coffee」，今年初首度插旗台南選定北區開幕第1家店，時隔不到9個月，台南第2間門市明（15）日也將開始試營運，此次落腳於中西區要搶攻台南舊城區觀光市場；今天舉辦開幕儀式，市長黃偉哲、立委林俊憲等人都到場致意。業者也透露，第3間門市可望明年插旗東區平實園區。

客美多咖啡台南店總經理王育堂表示，台南小北店開幕時期風光一時，每天都是大排長龍，許多朝聖者慕名而來，總計2至4月份營收達1400萬元，單日業績最高破25萬元，超越原居冠的台北南京東路門市的24餘萬元。後來因爆發本土疫情全面禁止內用，5至7月份營收總計不到20萬。

面對國內疫情逐漸趨緩，各行各業力拚經濟復甦，加上對台南消費及觀光潛力擁高度信心，王育堂決定如期開展第2家店，並透露接下來還有第3家店的計畫，預計插旗東區平實園區，也完成最初台南市展店3間門市的目標，希望大家拭目以待。

王育堂說明，客美多台南⺠⽣店原址是⽇本建築師森⼭松之助於1909年設計打造的台南郵便局，於1958年整建為台南郵便局廳舍，到了1972年才改建成中華電信營業廳及機房⼤樓。改裝過程中⾨市外觀刻意保有「台南郵便局」斜式屋頂的元素，期望為台南這座美食之都注入⼀股新氣象，也為所有⼈喚起這塊⼟地的舊記憶，讓過去和現在有對話的機會。

台南市觀光⼈數向來在全台總是名列前茅，除了老街巷弄別有洞天，⼤型景點更是不容錯過。「客美多台南⺠⽣店」正坐落於舊城區觀光熱門景點範圍內，與周遭孔廟、美術⼀館、美術⼆館、台灣歷史⽂物館、消防史料館、林百貨到天公廟等著名景點串成帶狀觀光路線，勢必將再次掀起一股朝聖打卡潮。

台南市長黃偉哲（前排中）與地方民代紛紛出席今日的開幕儀式，為客美多咖啡帶來祝福。 （記者王姝琇攝）

客美多台南⺠⽣店共78個座位，室內紅磚瓦搭配紅絲絨沙發，歐式鍛造窗花充滿異國風情。 （記者王姝琇攝）

客美多甜點「冰與火」是店內招牌商品之一。 （記者王姝琇攝）

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