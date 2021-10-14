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    老冰箱起火害死一家3口判1年 他一句話惹怒法官駁回上訴

    陳姓父子租用鐵皮屋，後來因為老舊冰箱起火害死鄰居父子3人。資料照與當事人無關。（台南消防局提供）

    陳姓父子租用鐵皮屋，後來因為老舊冰箱起火害死鄰居父子3人。資料照與當事人無關。（台南消防局提供）

    2021/10/14 20:05

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓父子租用鐵皮屋作為麵店、倉庫後來因老冰箱電線起火，讓鄰居父子3人喪命，一審判處陳父1年徒刑，陳男1年10月徒刑，父子不滿上訴，認為沒有消費者會時常檢查冰箱卸責，但二審台南高分院法官認為，父子是不願正視老家電帶來的潛在風險，光是3條人命就足夠讓人無顏面對，所以駁回上訴維持原判。

    去年8月10日凌晨，鐵皮屋火災的濃煙竄進鄰家，帶走一家3口，這個鐵皮屋原來是陳父用來經營麵店，後來陳男繼續承租，將用來堆放自身經營電腦公司所不用的設備，作為類似倉庫使用，卻忽略了老舊配電可能的風險，後來火災調查發現，起火點就是陳父之前用來冰食材的冷藏櫃。

    一審時法官認為，陳姓父子對於老舊的電器應該負起保養、檢查的責任，也就是法律上常說「應注意而未注意」的過失責任，所以用過失致死判處徒刑，但是父子對於這件意外感到很無奈，同時也表示能賠償400萬給被害人，因此上訴，但隨程序進行，父子又表示還需要籌措時間，讓被害人認為受到二次傷害。

    陳父在二審時辯駁，冰箱的壓縮機、電線等，位於整體上方，必須要站上椅子才能看，有違一般消費者的保養習慣，律師也辯護，國內沒有法令規定消費這必須在年限內更換老家電，且也傳了電器師傅作證，通常使用者都是在家電出現功能異常時才會修理、保養，而這種老冰箱相當常見，找不到任何國家法令來苛責2位被告任何的過失責任。

    但二審法官認為，因為這場火災，讓被害人一家的兩個小孩、父親喪命，小孩的人生旅途才要起步，而死去的父親正是享受家人溫情與陪伴的人生下半場，獨留妻子要如何面對身邊永遠留下的空位？任何人聽到都會覺得鼻酸，父子雖然積極辯駁火災自己也無能為力，但這是不願意正視潛藏風險的結果，就算不講賠償金額，光是3條人命就足夠讓人無顏面對，所以駁回上訴維持原判。

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