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    第12期三大疫苗全齡開打 黃偉哲：病毒面前沒有僥倖

    第12期接種台南市可望達第一劑7成、第二劑3成涵蓋率，市府再次呼籲符合第12期資格民眾踴躍登記。 （南市府提供）

    第12期接種台南市可望達第一劑7成、第二劑3成涵蓋率，市府再次呼籲符合第12期資格民眾踴躍登記。 （南市府提供）

    2021/10/14 18:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕第11期AZ、BNT疫苗接種將於明（15日）展開，南市共計13萬9796人完成預約；衛生局表示，截至第10期，台南市疫苗人口涵蓋率已達55.7%，第二劑涵蓋率也達20.7%；預計將於第12期結束（11月3日）達7成人口涵蓋率、3成二劑涵蓋率，而第12期將於18日起採兩階段、分流預約，呼籲符合資格民眾踴躍登記。

    市長黃偉哲表示，病毒面前沒有僥倖，希望市民朋友儘快接種，他說：「台南市已經109天加零，很多人認為應該都安全，但絕對沒有這回事，今日安全不代表永遠安全；有疫苗就快點去打，無論是哪個廠牌都是好疫苗，趕快去施打。」

    衛生局說明，第11期預約接種共有13萬9796人完成，包括AZ第二劑6萬1523人、BNT第一劑7萬8273人；原定開出17萬劑的接種量能，但截至昨天登記截止統計仍未達標；呼籲第12期符合預約資格者踴躍登記，以提升全民健康防護。

    衛生局長許以霖表示，第11期接種期程為明天（15日）起到21日，每天都有1.5萬到2.5萬人不等預約接種，其中包括加開的16場中大型接種站，但離7成人口涵蓋率目標仍有段距離；而目前20.7%的二劑涵蓋率則已高出全國平均值，穩健地朝向3成目標邁進。

    第12期將開放全年齡施打第二劑莫德納、AZ和第一劑BNT疫苗，18日起採兩階段、分流預約，預約平台將於預約分流日前１天下午2點起陸續發送提醒簡訊。

    至於迄今尚未接到第二劑注射通知的65歲以上長者，衛生局表示，65歲以上長者因採造冊通知，需市疫苗撥配情況安排接種，預計將在第12期疫苗開打（10月22日）前全數完成接種，民眾不用擔心打不到。

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