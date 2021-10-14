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    百歲人瑞每天騎「歐兜邁」買菜 抽中4天3夜郵輪行想找伴同遊

    南市百歲人瑞莊枝安（中）由里長蔡淑綢（右）及大女兒、小女兒等多人陪同參加南市議會舉辦的敬老活動。（記者蔡文居攝）

    南市百歲人瑞莊枝安（中）由里長蔡淑綢（右）及大女兒、小女兒等多人陪同參加南市議會舉辦的敬老活動。（記者蔡文居攝）

    2021/10/14 14:59

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天舉辦重陽敬老表揚同樂會，安排敬老扭蛋活動，百歲人瑞莊枝安抽中最大獎「4天3夜郵輪行」。他身體十分硬朗，還會騎摩托車，每天自己騎車到市場買菜、料理三餐。抽到郵輪行，他十分開心，希望找個伴一起出遊。

    莊枝安家住台南麻豆區港尾里，今年103歲，兒孫滿堂，有6個子女，40個孫子及孫媳婦，18個曾孫。因兒孫都外出立業成家，他自己一人獨居麻豆老家，雖已愈百歲，依舊耳聰目明，完全看不出已超過100歲。

    莊枝安說，他每天清晨5點就起床打掃住家當運動，再騎摩托車去市場買菜，自己準備三餐。雖然家人要幫忙請看護，都被他拒絕了，他自己照顧自己就可以了。

    今天中午，莊枝安由大女兒、小女兒、兒孫和里長蔡淑綢陪同到市議會參加重陽敬老活動，現場安排有敬老扭蛋活動。他運氣好，抽中2人行價值2萬多元的4天3夜郵輪行。另外，4名長者也抽中，家屬都十分開心。

    市議會表示，該郵輪行由雲頂集團星夢郵輪贊助，遊程有台灣環島及跳島兩種，由於目前政府尚未開放，抽中該大獎者，在郵輪開放後即可成行，並根據當時推出的遊程而定。

    南市議會今天共邀請26位百歲人瑞參加，其中年紀最長的為108歲的西港區黃烟阿嬤，連續3年都出席。議長郭信良說，因近來疫情趨緩，才能順利舉辦敬老活動，沒讓老人家們失望，長者們走出家門與大家同樂，也讓大家都能沾沾他們的福氣。

    台南市議會舉辦重陽敬老表揚同樂會，邀請全市百歲人瑞參加同樂。（記者蔡文居攝）

    台南市議會舉辦重陽敬老表揚同樂會，邀請全市百歲人瑞參加同樂。（記者蔡文居攝）

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