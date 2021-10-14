為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    午餐吃了沒？台南便當大集合

    台南便當大匯串，民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

    台南便當大匯串，民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

    2021/10/14 12:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市觀光旅遊局推出「台南好食x山珍x海味特色便當開箱活動」，民眾參與熱烈，紛紛上傳外帶便當照片至活動專區留言分享，台南便當大匯串，讓人看了直流口水。

    民眾分享的便當，有吃出儀式感的飯店豪華料理便當、偽出國異國美味便當，相約吃到飽套餐便當，就算「宅在家」也能享受各式美食佳餚。

    市長黃偉哲表示，台南美食多樣性源自於台南擁有好山好水的優質農漁物產，及累積不同時期的百年歷史文化，造就專屬於府城的味道，滿足大家的味蕾，隨著國內疫情趨緩，市府已宣布有條件開放餐飲內用，透過餐飲外帶外送及安心內用等，共同打造安心飲食的美食之都。

    南市觀光旅遊局局長郭貞慧說，配合防疫，知名旅館餐廳推出豪華精緻又兼具美味的限定餐盒及星級主廚便當，活動期間民眾踴躍推薦111家台南便當，業者發揮創意並依各種需求做出調整與轉型，展現台南業者守護消費者的決心，

    此外，觀旅局也與數位平台攜手合作，已輔導52家業者數位轉型，建置「台南美食安心點」Line點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，只要於Line ID搜尋@eattainan，加入「台南美食安心點」官方Line點餐平台，即可在Line上直接進行點餐與結帳。

    民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

    民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

    民眾上傳的便當開箱照，吃好吃滿。（南市觀旅局提供）

    民眾上傳的便當開箱照，吃好吃滿。（南市觀旅局提供）

    民眾上傳便當開箱照，吃出生活儀式感。（南市觀旅局提供）

    民眾上傳便當開箱照，吃出生活儀式感。（南市觀旅局提供）

    健康活動餐盒，角鑄燒餃子。（南市觀旅局提供）

    健康活動餐盒，角鑄燒餃子。（南市觀旅局提供）

    台南大飯店豪華餐盒。（南市觀旅局提供）

    台南大飯店豪華餐盒。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自助餐、便當業者注意 10/1起未設紙餐具回收設施 最高可罰30萬
    2021/09/30 17:22

    自助餐、便當業者注意 10/1起未設紙餐具回收設施 最高可罰30萬
    「在地」美食？他貼便當翻車慘況 網友神回覆：完美落地
    2021/09/29 21:43

    「在地」美食？他貼便當翻車慘況 網友神回覆：完美落地
    健康網》三色豆其實很營養！ 營養師忍不住幫說話
    2021/09/29 07:36

    健康網》三色豆其實很營養！ 營養師忍不住幫說話
    蟑螂菜蟲不稀奇！他便當吃一半發現「蜈蚣浸菜汁」
    2021/09/18 20:44

    蟑螂菜蟲不稀奇！他便當吃一半發現「蜈蚣浸菜汁」
    健康網》外食組合餐熱量大解密！ 營養師：這款搭起來竟超過1500大卡
    2021/09/03 07:31

    健康網》外食組合餐熱量大解密！ 營養師：這款搭起來竟超過1500大卡
    免費午餐！指考防疫代訂考生便當 教育部全額補助
    2021/08/16 18:17

    免費午餐！指考防疫代訂考生便當 教育部全額補助
    吃泡麵被酸「晚景淒涼」 曹西平傻眼：出賤嘴幹嘛？
    2021/08/16 10:50

    吃泡麵被酸「晚景淒涼」 曹西平傻眼：出賤嘴幹嘛？
    餐盒內驚見「字跡轉印荷包蛋」 網笑：原來老闆是多啦A夢
    2021/08/08 17:26

    餐盒內驚見「字跡轉印荷包蛋」 網笑：原來老闆是多啦A夢
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播