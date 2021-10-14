午餐吃了沒？台南便當大集合

台南便當大匯串，民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

2021/10/14 12:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市觀光旅遊局推出「台南好食x山珍x海味特色便當開箱活動」，民眾參與熱烈，紛紛上傳外帶便當照片至活動專區留言分享，台南便當大匯串，讓人看了直流口水。

民眾分享的便當，有吃出儀式感的飯店豪華料理便當、偽出國異國美味便當，相約吃到飽套餐便當，就算「宅在家」也能享受各式美食佳餚。

市長黃偉哲表示，台南美食多樣性源自於台南擁有好山好水的優質農漁物產，及累積不同時期的百年歷史文化，造就專屬於府城的味道，滿足大家的味蕾，隨著國內疫情趨緩，市府已宣布有條件開放餐飲內用，透過餐飲外帶外送及安心內用等，共同打造安心飲食的美食之都。

南市觀光旅遊局局長郭貞慧說，配合防疫，知名旅館餐廳推出豪華精緻又兼具美味的限定餐盒及星級主廚便當，活動期間民眾踴躍推薦111家台南便當，業者發揮創意並依各種需求做出調整與轉型，展現台南業者守護消費者的決心，

此外，觀旅局也與數位平台攜手合作，已輔導52家業者數位轉型，建置「台南美食安心點」Line點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，只要於Line ID搜尋@eattainan，加入「台南美食安心點」官方Line點餐平台，即可在Line上直接進行點餐與結帳。

民眾上傳便當開箱照。（南市觀旅局提供）

民眾上傳的便當開箱照，吃好吃滿。（南市觀旅局提供）

民眾上傳便當開箱照，吃出生活儀式感。（南市觀旅局提供）

健康活動餐盒，角鑄燒餃子。（南市觀旅局提供）

台南大飯店豪華餐盒。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法