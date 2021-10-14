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    黃偉哲PO佳里蛋黃酥 網熱議「為什麼要說出來」

    台南市長黃偉哲臉書變身美食版，今早PO出蛋黃酥又引起熱議。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲臉書變身美食版，今早PO出蛋黃酥又引起熱議。（擷自臉書）

    2021/10/14 10:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕不是只有彰化蛋黃酥排隊名店，台南也有！今天九九重陽節，台南市長黃偉哲臉書PO出佳里一家蛋黃酥，引起網友論戰「已經不好買得到，市長還幫忙宣傳，以後更難買得到了」、「安餒干好，你為什麼要說出來」

    據了解，這家老店隱於巷內，平日生意就很好，中秋節前後檔期更是大排長龍，且一週7天，僅營業週五、六、日、一4天，雖說不是百年老店，但也是「正港老店祖傳三代」。黃偉哲貼文說「很難買我知道，我也很常買不到，想吃建議電話先訂購，以免現場撲了空」。

    向來樂於扮吃貨的「全糖市長」，美食文一貼，果然又引發網友們騷動，紛紛留言「真的很難買的到」、「市長想找人一起……吃下去？」、「市長果然是最佳代言人」、「只要經過市長加持宣傳，必定成為網紅店」、「夭壽好呷欸」、「比彰化的不油」。

    也有人KUSO說，「市長再PO下去，明年中秋更難買」、「不要買了、不要買了（丟筆）」、「還有一間更難買到，在西勢」、「怎麼可能有市長買不到的美食」。

    有網友分享說，還好平日都有賣，不用擠在大節日，比起某些觀光排隊店假日的人潮與平日的冷清，這間平日還是訂單滿滿，有時早上8時30分就賣光光了。不過，隨著原料物價上漲，店家已公告因考慮成本問題 ，從今年10月12日起，調整蛋黄酥價格，每顆單價45元。

    今天九九重陽節，台南市長黃偉哲臉書PO出佳里蛋黃酥，引起網友熱議。（擷自臉書）

    今天九九重陽節，台南市長黃偉哲臉書PO出佳里蛋黃酥，引起網友熱議。（擷自臉書）

    今天九九重陽節，台南市長黃偉哲臉書PO出佳里一家蛋黃酥，引起網友熱議。（擷自臉書）

    今天九九重陽節，台南市長黃偉哲臉書PO出佳里一家蛋黃酥，引起網友熱議。（擷自臉書）

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