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    五倍券莫名被領走？他求助未果 換1步驟順利領到

    台南李先生9日到超商領五倍券，機台螢幕卻顯示已於8日完成領取。（李先生提供）

    台南李先生9日到超商領五倍券，機台螢幕卻顯示已於8日完成領取。（李先生提供）

    2021/10/14 08:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南李先生第1次到全家超商領五倍券，但是插入健保卡後，機台螢幕卻顯示「您的振興券已完成領取」，讓他當場很吃驚「怎麼會被盗領了？」隔天他再度前往超商操作，手動鍵入領券序號，不用插卡方式，終於順利領到券。

    1988平台服務人員表示，確實接獲不少民眾反映類似情形，可能情形包括民眾走錯超商、插錯卡，不知已被家人代領走，還有8日開始領取五倍券後出現塞車潮，超商系統當機等原因，民眾可以在機台操作輸入之前登記領券序號加上身分證字號，就可以拿到機台列印出的小白單領券。

    1988平台服務人員表示，如果民眾仍是領不到券，也可向平台提供身分證字號協助查證是否領走了，若是真的莫名被領走了，再報警處理。

    李先生說，他於9日下午2時左右到超商機台操作領券，未料一插入健保卡，機台顯示「您的振興券已完成領取」，領取時間8日晚上9時許，當場讓他感到莫名奇妙，詢問超商人員得不到答案，超商人員要他跟1988反映，於是他又致電1988，打了很久才打通，對方說可能超商系統出問題，請他回頭詢問超商店家，就這樣來回詢問、雙方互諉責任，搞得火氣都上來了！

    李先生說，事後隔天他詢問超商的服務總機平台，告知可以手動鍵入領取序號，不必插卡方式，然後到店家照著操作終於領到券，可是第1次到店家領取時「卡關」現場，他向超商店員與1988反映詢問，他們給的回應態度「好像都是我不懂、我的錯」，領取五倍券深感委曲。

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