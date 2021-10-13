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    太子爺相揪過生日！託夢駐駕昆沙宮 擲筊送蓮花賜好運

    明天是太子爺聖誕日，知名「遊學太子爺」到台南開基昆沙宮駐駕，帶來110朵九品蓮花供信眾擲筊帶回家。（記者王姝琇攝）

    明天是太子爺聖誕日，知名「遊學太子爺」到台南開基昆沙宮駐駕，帶來110朵九品蓮花供信眾擲筊帶回家。（記者王姝琇攝）

    2021/10/13 22:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕明天農曆九月初九是重陽節，也是民間信仰太子爺（又稱中壇元帥）的聖誕日，全台各地太子爺廟自雙十連假起就湧進大量祝壽信眾。遊歷全國宮廟的「遊學太子爺」，今年應台南開基昆沙宮太子爺之邀特地前來共度聖誕，其中還暗藏一段玄妙的託夢邀約過程，更囑咐準備110朵蓮花，信眾只要擲出1個聖筊就能獲得。

    祀奉遊學太子爺的民俗專家廖大乙說，日前接到80多歲陳姓女士來電說，遊學太子爺託夢要到台南宮廟過生日，還吩咐準備110朵蓮花（代表民國110年）讓信眾擲筊。廖大乙說，太子爺四處遊歷曾到訪過開基昆沙宮，前幾天來擲筊詢問，果真昆沙宮的太子爺指示，的確有向遊學太子爺「發出邀請」，昆沙宮人員也嘖嘖稱奇！

    至於為何是蓮花？廖大乙說，民間傳說三太子是蓮花化身，此次帶來110朵蓮花是太子爺要為信眾消災解厄、協助逆境轉順的象徵，民眾只要來到昆沙宮向太子爺跪拜祝壽，擲出1聖筊就能獲得，拿到蓮花時在頭上繞3圈後即可帶回，也建議信眾帶水瓶來方便裝蓮花，回家後擺放3天感受太子爺帶來的不同氛圍。

    遊學太子爺這次聖誕日公布駐駕宮廟，可說是破40多年來的首例，廖大乙說，太子爺遊歷全台累計駐駕已達1082間宮廟，為了不喧賓奪主，也避免為駐駕宮廟帶來不便，除了農曆年間送發財金，向來都是離開宮廟才對外公布，這次是應昆沙宮太子爺之邀共度聖誕，才破例提前公開，並開放擲九品蓮花，祈求順遂。

    開基昆沙宮創始於明永曆年間，主祀俗稱太子爺的中壇元帥，迄今已有300多年歷史，是台南市區知名的太子廟，香火鼎盛！每逢農曆九月初九太子爺聖誕，來自各地的交陪境或分靈廟都會前來祝壽，但今年受疫情影響，廟方已將祝壽儀式簡化，就連今晚團拜也僅廟方人員自行辦理。

    昆沙宮常務監事李正雄說，這次太子爺聖誕透過託夢邀請到遊學太子爺來共祝聖誕，顯現雙方緣分相當玄妙，也歡迎民眾祝壽期間前來擲蓮花，為自己與家人帶來好運，也期盼在疫情過後各行各業都能逐漸復甦。

    民俗專家廖大乙祀奉的「遊學太子爺」，遊歷全台40多年首度破例提前公布駐駕宮廟，現正於開基昆沙宮過生日。（記者王姝琇攝）

    民俗專家廖大乙祀奉的「遊學太子爺」，遊歷全台40多年首度破例提前公布駐駕宮廟，現正於開基昆沙宮過生日。（記者王姝琇攝）

    明天就是太子爺的生日，因應防疫措施開基昆沙宮今晚為太子爺舉辦簡約式的祝壽團拜。（記者王姝琇攝）

    明天就是太子爺的生日，因應防疫措施開基昆沙宮今晚為太子爺舉辦簡約式的祝壽團拜。（記者王姝琇攝）

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