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    帶別人女友喝酒被堵 醉男打贏架脫口：我陸官的啦！

    劉姓男子（紅衣者）打完人後嗆稱自己是「陸官教官」。（民眾提供）

    劉姓男子（紅衣者）打完人後嗆稱自己是「陸官教官」。（民眾提供）

    2021/10/13 22:03

    〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子跟朋友約鄭姓男子的女友出門唱歌，鄭男知道後醋勁大發到KTV堵人，鄭男看見劉男後嗆他「你誰啊！」，雙方發生拉扯、扭打，最後劉男打贏還留下一句「我陸軍官校教官啦！」事後鄭男對劉男提告傷害，憲兵隊也因風紀問題開始調查，劉男的母親昨日擔心兒子工作受影響，急忙到警局表達要和解，希望能撤告，訊後警方將全案函送南檢。

    20多歲的劉男在國慶連假時跟朋友一起喝酒唱歌，席間有鄭男的女友參與，一群人續攤去唱KTV，沒想到在凌晨離開時被鄭男堵住，他認為劉男等人明知女友與他交往，還續攤讓女友沒辦法早點回家，所以對劉男等人不滿，質問為何帶他女友去喝酒卻沒告訴他。

    不過劉男也喝醉了，不爽鄭男擋住去路，要求鄭男離開，但鄭男嗆劉男「你誰啊？」雙方因此打了起來，最後劉男把鄭男打趴，反問鄭男剛剛不是問他是誰？他自爆身分是陸官的教官，事後鄭男對他提告傷害，還特別註明劉男的身分，想將此事反映給國軍，希望國軍在外應該注重聲譽與形象。

    劉男家屬昨日急忙到分局，表達想與鄭男和解，因為擔心訴訟會影響劉男在軍隊裡的工作，警方將雙方立場都記錄下來，全案依傷害罪嫌函送地檢。

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