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    台南佳里區12百歲人瑞 「人瑞阿公」僅2位

    佳里人瑞林曾木蘭（前中）接受眾人祝福開心。（公所提供）

    佳里人瑞林曾木蘭（前中）接受眾人祝福開心。（公所提供）

    2021/10/13 20:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里區目前有12位百歲人瑞，其中，阿嬤明顯多於阿公，人瑞阿公只有2位。

    佳里區公所今天（13日）到府一一致贈總統府和衛福部的金鎖片、敬老狀、南市府敬老禮金1萬元及滿百匾額、智能溫控熱水瓶等賀禮，祝福每位人瑞老寶貝健康久久，看到那麼多人來探望，人瑞阿公阿嬤笑的開心。

    擔任公所長照替代役男的醫師王耀新，也為阿公阿嬤和其家人進行防跌衛教，指導地板勿堆雜物、適度照明、浴廁加裝扶手、選用穩固拐杖及防滑鞋底、起身及行走要緩慢等實用健康知識。

    佳里區12位百歲人瑞有六安里黃張秀文、子龍里林曾木蘭、塭內里魏陳央、魏林錦花、忠仁里蔡黃省、建南里陳洪蘭、安西里陳卷、下營里林楊麥、佳化里許林菊、子龍里李謝金英、陳林專、東寧里陳丙丁。

    今年滿百歲的魏林錦花耳聰目明，身體狀況良好，現場還點數了市府紅包的鈔票張數，讓大家笑得合不攏嘴；阿嬤次子說，平時申請市府長照居家服務，協助阿嬤沐浴且整理其活動範圍環境，而長壽的秘訣是保持快樂的心情與規律的作息。

    佳里區公所主秘張玲玲說，每位長輩都是家庭及社會寶貴的資產，在市長黃偉哲的努力下，南市推動許多老人福利政策包括發放重陽禮金，長照2.0服務、普設社區關懷據點，也提供中低收入老人住宅設施設備改善、免費搭公車、預防走失愛心手鍊、獨居老人在宅緊急救援連線服務等，致力使長者得到良善的照顧，健康終老。

    人瑞阿嬤李謝金英。（公所提供）

    人瑞阿嬤李謝金英。（公所提供）

    佳里人瑞阿公陳卷（前中）拿到敬老紅包。（公所提供）

    佳里人瑞阿公陳卷（前中）拿到敬老紅包。（公所提供）

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