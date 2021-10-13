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    男遭取締罵警「哭爸」 法官裁定「不罰」理由曝光

    郭男被警察取締時說出「哭爸」，台南地院簡易庭法官審認是一時情緒表達，未達妨害公務程度，裁定對郭男不罰。（資料照，記者王俊忠攝）

    郭男被警察取締時說出「哭爸」，台南地院簡易庭法官審認是一時情緒表達，未達妨害公務程度，裁定對郭男不罰。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/10/13 20:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕郭姓男子3月29日下午騎機車在台南市永康區1處路口時，手持手機與香菸，被警方攔查，他沒有駕照，請求警方不要開單不成，以台語脫口說出，「阿不然你是在哭爸逆啦，很滾耶」，被警方依法移送，但台南地院簡易庭法官最後裁定不罰。

    郭男坦言有騎機車使用手機，說出「哭爸」2字，但他聲稱，當時是拿手機看導航被警察攔查，他無照駕駛，擔心被開單後會被公司辭退、丟工作，一時情緒不穩，才隨口罵了「哭爸」。

    法官審理指出，「哭爸」固然是粗俗、不雅的用語，但應以郭男所說「阿不然你是在哭爸逆啦，很滾耶」這句話前後脈絡與情境加以審視，「哭爸」原指因父親過世痛哭、極度傷痛，有隱喻喪父之意，但經過多年語言使用與生活融合的發展，「哭爸」除轉化為質疑他人無端生事、無理取鬧或小題大作而表示不滿、不屑或極度不認同之意；也有用於表達驚訝或遺憾之意，如突然發現忘記做某事或做錯某事，會用「哭爸」來加強猛然發覺懊惱的語氣，也有誇張形容用法，如台語「歹吃到『哭爸』」，即是誇張地形容食物非常難吃之意，沿用迄今，儼然已成為民眾日常生活中慣用的語言表達方式。

    法官認為，郭男是一時情急才脫口說出「哭爸」，應是形容員警反應誇張讓他很生氣並有懊悔之意，縱然郭男用詞較為粗俗，但僅屬一時情緒表達，尚難認有以顯然不當的言語相加、達妨害公務程度，因此裁定不罰，可抗告。

    成大台文系兼任副教授巫義淵認為法官判得沒有問題，如今「哭爸」用法有時是口頭禪說法，不見得是在罵人。

    律師江信賢也認同本案法官見解，他說，並不是粗俗言語就一定要處罰，因為法律規定，都是為了保護人的名譽所設立，而不是要求人言語一定要文雅、也不是禁止人發洩情緒。所謂發洩情緒，通常並無針對特定人，單純對事不對人，自然不會損及人的名譽。

    江信賢說，郭男遭到攔查講出「哭爸」的粗俗語言，與實務上曾經出現過的案例，例如講出「幹」字、三字經、衰小、爛透了等加重語氣的情緒性對應字眼無異，觀察郭男對話整體過程，顯然並不是針對警察，也難以認定有針對特定人，可能是情感表述的成分、甚至是語助詞。強迫1個人在情緒激動時不得「口出惡言」發洩情緒，並不是立法目的所規範，基於言論自由的保護，不應成立犯罪。

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